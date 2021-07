TS: Vanhainkodeissa vaaralliset olosuhteet, lähes 30 asteen lämpö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valviran ylitarkastajan mukaan suurimman sallitun lämpötilan rajaa tullaan todennäköisesti laskemaan.

Pitkittyneet hellejaksot ovat koetelleet erityisesti iäkkäitä ihmisiä sekä huonosti ilmastoitujen vanhainkotien työntekijöitä, uutisoi Turun Sanomat.

Mynämäkeläisen Lizeliuksen palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja Tanja Suokari kertoo, että kuumuus kiusaa erityisesti asukkaiden huoneissa.

– Yhteisissä tiloissa meillä on ilmalämpöpumppuja, jotka auttavat viilentämisessä, mutta huoneissa lämpötila voi nousta 28 asteeseen tai jopa lähemmäs 30:tä, hän kertoo.

Kunta tarkastutti tilat kesäkuussa terveysvalvontaviranomaisilla sisälämpötilasta saadun palautteen vuoksi. Tarkastuksessa korkein sisälämpötila oli 28,1 eli alle toimenpiderajan (30 astetta). Tilojen ilmavaihdostakaan ei löytynyt laillisia puutteita eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuus ollut liian korkea.

Suokarin mukaan hellettä torjutaan yksikössä monin keinoin, kuten peittämällä ikkunat verhoilla ja sälekaihtimilla päiväsaikaan ja tuulettamalla iltaisin sekä varhain aamulla. Osalla asukkaista on huoneessaan pöytätuuletin. Asukkaiden riittävästä juomisesta pidetään huolta, ja lisäksi asukkaat siirretään kunnon salliessa osaksi päivää kiinteistön viileämpiin ja avarampiin tiloihin.

Myös työntekijöille kuumuus on tukalaa, sillä taukoja on pidettävä tiheästi ja hoitajista on vajetta.

Terveydensuojelua ohjaavan Valviran ylitarkastaja Pertti Metiäinen arvioi, että suurimman sallitun lämpötilan rajaa tullaan todennäköisesti laskemaan tulevaisuudessa. Päivitys on tarpeellinen, sillä tutkimusten mukaan vakavia terveysongelmia ilmenee helteillä erityisesti yli 65-vuotiailla – erityisesti kroonisten sairauksien tiedetään pahenevan kuumissa olosuhteissa.