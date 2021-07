TS: Vammaisten opiskelupaikat vähissä uudistuksen vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni erityistä tukea tarvitseva nuori jäänyt oppivelvollisuusuudistuksen vuoksi ilman opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen kaikille oppivelvollisille on löydettävä koulupaikka. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien Telma-koulutuspaikoista on tänä vuonna ollut huutava pula, uutisoi Turun Sanomat.

Aiempina vuosina esimerkiksi jotkut vaikeampivammaiset nuoret ovat jättäneet hakematta koulutukseen, mutta enää se ei ole mahdollista. Aloituspaikkoja on myös normaalia vähemmän, sillä koronapandemia on hidastanut joidenkin opiskelijoiden valmistumista.

Esimerkiksi Turussa Telma-koulutukseen hakijoita on tänä vuonna ollut lähes tuplasti enemmän kuin vapaana olevia opiskelupaikkoja.

Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa, kunnan tulee osoittaa hänelle sellainen syyskuun loppuun mennessä. Tällöin moni nuorista on tyhjän päällä elo- ja syyskuun.

Näin kävi mynämäkeläisen Pia Syrjälän pojalle. Hakijoita oli niin paljon, ettei hän päässyt edes varasijalle.

– Kun kyse on erityistä tukea tarvitsevista nuorista, niin lähtökohtaisesti aika moni ei voi olla yksin kotona. Vanhemmatko ja työnantaja siinä joutuvat aina joustamaan? Syrjälä ihmettelee Turun Sanomille.

Syrjälän mielestä laajennettu oppivelvollisuus on ajatuksena kaunis, mutta käytännössä pelkkää korulausetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ollaan ongelmasta tietoisia. Ministeriön ylijohtaja Petri Lempisen mukaan tilannetta seurataan tarkasti ja mahdollisen lisärahoituksen tarvetta kartoitetaan.

– Meillä on syksyn aikana mahdollisuus arvioida, pitääkö tähän kohdistaa lisää rahoitusta joko tälle tai ensi vuodelle, Lempinen kommentoi.