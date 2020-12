TS: Vakuutusyhtiölle pyyhkeitä lain rikkomisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

OP Pohjola sai vakavan huomautuksen liikennevakuutuslain vastaisesta menettelystä.

Vakuutusyhtiö OP Pohjola on saanut apulaisoikeusasiamieheltä vakavan huomautuksen laajoista laiminlyönneistä liikennevakuutuskorvausten käsittelyssä, uutisoi Turun Sanomat.

Ratkaisun mukaan yhtiöllä on ollut jo usean vuoden ajan merkittäviä vaikeuksia ratkaista liikennevahinkoasioita laissa säädetyssä 30 vuorokauden määräajassa.

Pahimmillaan henkilövahinkoa koskevien korvausten käsittely on keskeytynyt jopa vuodeksi ennen pyyntöä lisäselvityksistä tai päätöstä korvauksista. Useissa tapauksissa yhtiö on jatkanut kesken jäänyttä korvauskäsittelyä vasta, kun asiakkaan asianajaja on ollut yhtiöön yhteydessä.

Vakuutuslaitoksia valvovan Finanssivalvonnan mukaan käsittelyaikojen viivästymiset ovat koskettaneet noin 1 500 vahingonkärsinyttä.

OP Pohjola on myöntänyt, että sen henkilövahinkojen korvauskäsittelyssä on ollut viiveitä vuosina 2015–2019. Hankalin tilanne oli vuosina 2018 ja 2019. Yhtiön mukaan epäkohtia on saatu korjattua ja korjataan edelleen.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan ongelmia on esiintynyt vielä kuluvan vuoden keväälläkin, mikä vahvistaa käsitystä, ettei kyse ole vain yksittäisistä tilanteista.

– Tapausten määrää on pidettävä suurena, ja katsonkin että lakisääteisten pakollisten liikennevakuutusasioiden korvauskäsittelyjen organisointi ja päätöksentekojärjestelmä Pohjolassa on ollut erittäin laajamittaisesti epäonnistunut, hän toteaa lausunnossaan.

Yhtiön menettelytavat joutuivat apulaisoikeusasiamiehen syyniin turkulaisen asianajotoimiston L Legal Oy:n kantelun takia.

Apulaisoikeusasiamies pitää huonona, että laiminlyöntien laajuus paljastui vasta ulkopuolelta tulevan kantelun perusteella eikä viranomaisvalvonnassa. Pölösen mielestä Finanssivalvonnan tulee miettiä uusiksi omaa valvontatoimintaansa ja -toimivaltuuksiaan.