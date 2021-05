TS: Vain viidennes turkulaisista uskoo hoitoonpääsyn kohentuvan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Usko sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen on Turussa heikkoa.

Vain 22 prosenttia Turun Sanomien teettämään kyselyyn vastanneista uskoo pääsevänsä uudistuksen jälkeen julkiseen terveydenhoitoon nykyistä nopeammin. Heitä, jotka eivät tähän usko, on liki puolet eli 46 prosenttia.

Miehet uskovat uudistukseen parantavan terveysasemalle pääsyä hieman naisia enemmän. Toisaalta miehet myös epäilevät uudistuksen toimivuutta hieman naisia enemmän.

Varsin mielenkiintoinen tulos on, kun uudistuksen muutosvoimaa tarkastellaan puoluekantaan verrattuna.

Turkulaisista keskustaa äänestävistä vain 11 prosenttia uskoo kyselyn mukana uudistuksen muuttavan julkiseen terveydenhoitoon pääsyä nopeammaksi. Epäilijöitä on 61 prosenttia.

Eniten luottoa, 33 prosenttia, uudistukseen on toisessa päähallituspuolueen eli SDP:n äänestäjissä, toiseksi vihreissä. Vaikka kolmannes demariäänestäjiä luottaa soteen, liki puolet (47 %) kuitenkin epäilee.

Kokoomuksessa epäilijöitä on 53 prosenttia, perussuomalaisissa 48 prosenttia, vihreissä 44 prosenttia, vasemmistoliitossa 43 prosenttia ja RKP:ssä 38 prosenttia.

Merkille pantavaa on se, että sote-uudistuskysymykseen vastanneissa on paljon heitä, jotka eivät osaa sanoa asiaan kantaansa. Eniten heitä on sekä nuorissa naisissa (47 %) että RKP:n kannattajissa (42 %). Koko kyselyssä ei osaa sanoa -ryhmä yhdessä epäilijöiden kanssa saa murskavoiton uudistukseen uskoviin verrattuna.

Kyselyssä puoluekantansa kertoi 708 turkulaista.