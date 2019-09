TS: Uudellamaalla pienin autotiheys

Suomen sisäinen erilaistumiskehitys näkyy myös autokannassa.

Turun Sanomissa julkaistusta Lännen Median selvityksestä selviää, että Suomen tihein autokanta, 582 autoa 1000 asukasta kohden, on Etelä-Pohjanmaalla. Väljin autotiheys on Uudellamaalla (425 autoa/1000 asukasta kohden).

Suomen autoisin kunta on eteläpohjalainen Isokyrö, jossa on 718 autoa 1000 asukasta kohden. Samalla se on myös autokannaltaan vanhin, kuten Etelä-Pohjanmaan autokanta ylipäätään koko maassa. Isossakyrössä enemmistö autoista on reilusti yli 10 vuotta vanhoja.

Suomen erilaistuminen näkyy myös autojen määrissä ja laadussa. Autotiheys on kasvanut Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Savossa, kun taas Uudellamaalla ja Helsingissä kasvaa se vähiten. Samaten uusia autoja sekä vaihtoehtoisia hybridi- ja sähköautoja on eniten juuri Uudellamaalla ja Helsingissä, kun taas maakunnissa ajetaan vanhoilla bensiini- ja dieselautoilla.