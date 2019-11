TS: Turkulaiset nuoret käyvät huumekauppaa somessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisilla on tutkittavanaan jo yli 200 turkulaisteinien huumerikosta.

Turkulaiset nuoret käyvät huumekauppaa keskenään verkossa Turun Sanomat kertoo. Kauppaa käydään etenkin anonyymissä verkossa toimivalla Sipulitorilla.

Torilla kaupitellaan Turun seudulta muun muassa amfetamiinia, ekstaasia, subutexia, lääkkeitä ja kannabista.

– Toki se perinteinenkin tyyli, eli että huumeita hankintaan kaverin kaverin kautta, toimii yhä. Mutta nykyään yhä enemmän näkyy se, että myyjät ilmoittavat tuotteistaan anonyymisti Sipulitorilla. Sitten ostaja sopii Wickrin puolella, mistä ja milloin huumeet noudetaan, Lounais-Suomen poliisin ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä kertoo Turun Sanomille.

Wickr on ilmainen pikaviestipalvelu, jonka kautta keskustelu säilyy Sipulitorin tapaan anonyyminä. Toinen suosittu viestintäkanava nuorten huumekaupassa on Snapchat, jonka liikenne ei ole salattu.

– Juuri nyt viikonloppuna oli sälli, joka myi Snapin kautta ekstaasia tutulle 16-vuotiaalle. Vuosi sitten oli tapaus, jossa 14-vuotias poika myi huumeita netissä. Alle viisitoistavuotiaat myyjät ovat harvinaisempia, mutta kuusitoista, seitsemäntoistavuotiaita myyjiä on ihan riittävästi, Aro-Heinilä toteaa Turun Sanomille.

Aro-Heinilä on mukana tutkintaryhmässä, joka tutkii Lounais-Suomen alueella alaikäisten huumausainerikokset. Lokakuuhun mennessä ryhmällä on Turun Sanomien mukaan ollut tutkittavanaan 204 huumausaineisiin liittyvää rikosta, joissa epäilty on ollut alle 18-vuotias.