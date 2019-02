TalSa: Tehyssä kummastuttiin – ”Onko meillä tosiaan varaa siihen?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehyn johtavan lakimien mukaan hoitajamitoitus ei ratkaise alan todellisia ongelmia.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri on huolissaan sosiaali- ja terveysalan palkkatasosta. Okkeri kertoo asiasta Taloussanomille.

Hoitajamitoituksen nostaminen 0,5:stä kaavailtuun 0,7:ään ei Okkerin mukaan ratkaisisi alan ongelmia, sillä sen myötä myös ammattitaitoista työvoimaa olisi koulutettava lisää. Tähän mennessä alan on jättänyt noin 72 000 koulutettua ihmistä.

– Sehän on valtava määrä. Onko meillä varaa siihen, että koulutetaan ihmisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteihin ja he pakenevat toisille aloille, koska palkka on pieni verrattuna työn vaativuuteen, Okkeri sanoo.

SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens ja Okkeri katsovat, että palkka on iso vetovoimatekijä varsinkin matalapalkka-aloilla.

– Sehän tässä on se ongelma, että kun yritykset puhuvat, että ei saada henkilökuntaa. Kyllähän sitä rahalla saisi, Zaerens linjaa.