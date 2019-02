TS: Tätä humalaisilta kielletty -merkkiä aiotaan Suomeen

Kansainväliseen standardiin kuuluva turvamerkki sisältää päihtyneen hahmon.

Turun Sanomien mukaan kansainväliseen ISO 7010 -standardiin kuuluva Päihtyneeltä kielletty -merkki (”Not for people in the state of intoxication”) on rantautumassa Suomeen.

Suomen Standardisoimisliiton asiantuntija Kati Heiskasen mukaan merkillä saattaisi olla Suomenkin oloissa käyttöä. Merkkiä voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa pitää ”kieltää päihtyneeltä henkilöltä vaaralliset toimenpiteet tai toiminnot”.

Kännääjämerkki ja katolta putoavasta lumesta varoittava merkki ovat molemmat osa kansainvälistä turvallisuusmerkkien standardia nimeltään ISO 7010. Se on yritys yhdenmukaistaa erilaisia kirjavia kielto-, määräys-, palotorjunta-, pelastus- ja varoitusmerkkejä.