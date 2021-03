TS: Pienet huoltamot vaarassa kaatua

Bensiinikauppiaiden liitto pelkää, etteivät kaikki sen jäsenet selviä eläkekassan konkurssin aiheuttamista lisämaksuista.

Turun Sanomien mukaan vakuutusoikeus on viime viikon perjantaista lähtien lähetellyt asianosaisille yksityisille huoltamoyrittäjille tietoa ns. Viabek-kiistan tuomion perusteella määrätyn vakuutusmaksun toimeenpanosta.

Kyse voi olla kymmenien, jopa satojen tuhansien suuruisista maksuista, joista yrittäjän pitäisi suoriutua ensi kuun viimeiselle päivälle asetettuun eräpäivään mennessä.

Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto ei ole vielä saanut virallista tietoa asiasta. Liitto julkaisi tiistaina jäsentiedotteen, jossa se neuvoi jäseniään miettimään tarkoin, millaiseen ratkaisuun kannattaa sitoutua.

– Tämä on meille tosi kova isku. Yrittäjien kirjo on tietysti laaja, oikeastaan kaikkea löytyy skaalalla 1–10 eli jokainen on oma tapauksensa. Mutta on selvää, ettei tätä tämän korovuoden lisäksi olisi tarvittu. Ala on muutoinkin haasteellisessa tilassa, ja korona sekä sen vuoksi asetetut rajoitukset ovat leikanneet muutoinkin jäsenyritystemme myyntiä rajusti, Bensiinikauppiaiden liiton toimitusjohtaja Jari Salonen sanoo TS:lle.

– Nyt tarvitaan yrittäjiltä todella tarkkaa harkintaa, miten tilanteessa kannattaa edetä. Kannattaa hankkia juridista apua ja todella miettiä, mihin aikoo sitoutua. Myös liiton yhteistyöasianajaja antaa neuvoja, Salonen jatkaa.

Liiton kirjeessä muistutetaan muun muassa yrityssaneerauksen mahdollisuudesta.

– Tässä ollaan aika isojen asioiden äärellä. Tämä juttu koskee 267 yritystä joista moni on meidän jäsenemme. Usealta pikkupaikkakunnalta häviää ainoa bensa-asema, posti, kahvila ja elintarvikekioski, jos huoltoasema joutuu lopettamaan, Salonen toteaa.

Taustalla ovat Viabek-eläkekassan vuonna 2011 sijoitukset Irlannissa, jotka finanssivalvonnan virkamies tulkitsi huonoiksi. Tulkinnan takia eläkekassa joutui selvitystilaan, koska kassan toimintapääoma jäi alle lain vaatiman viiden prosentin vastuuvelasta.