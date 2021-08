TS: Remonttisi hinta voi pian poiketa huimasti sopimushinnasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Materiaalien jyrkkä hinnannousu saattaa johtaa uusiin urakkakäytäntöihin rakennusalalla.

Rakennusmateriaalien viimeaikaiset rajut hinnannousut huolestuttavat monen taloyhtiön taloudessa. Rakennustuotteiden kysynnän reilusti ylittäessä niiden saatavuuden on asia vaikuttanut myös urakoitsijoiden tarjoushalukkuuteen, uutisoi Turun Sanomat.

Maskulaisen Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n toimitusjohtaja, rakennusneuvos Jari Lainio kuvaa hintojen nousujen jyrkkyyttä kertoen, että siinä missä esimerkiksi teräsrunkoja ostettiin viime vuoden puolella 3,80 euron kilohinnalla, pyörii hinta nyt jopa kahdeksan euron paikkeilla.

Urakoivan J. Martti & Co Oy:n työpäällikkö Jari Salonen myöntää havainneensa hintojen nostopaineita kautta linjan. Hintoja isommaksi ongelmaksi Salonen kuitenkin luonnehtii itse rakennustuotteiden saatavuutta.

– Tietyt materiaalit alkavat loppua, alakattopaneeleista on ensimmäisenä ollut pulaa. Lämpökäsiteltyä haapapaneelia ei keväällä tahtonut saada mistään suunnasta, ja syksyksi se on täytynyt korvata muilla tuotteilla, Salonen kertoo TS:lle.

Myös alihankkijoiden kanssa työskentely on hintojen heittelyn myötä vaikeutunut.

– Tällä hetkellä voi käydä niin, että saamme alihankkijalta tarjouksen, joka on neljä päivää voimassa, kun meidän tarjouksemme asiakkaalle on kolme kuukautta. Jos teräksen hinnan nousu jatkuu tätä menoa, on se kolmen kuukauden päästä jotain aivan muuta, ja tilaaja saattaa tehdä tilauksensa vasta silloin, eräs nimettömänä kommentoiva rakennusyhtiön edustaja kertoo TS:lle.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan voisi olla erilaisten klausuulien tulo urakkatarjouksiin. Tämä tarkoittaisi, että tulevaisuudessa urakoitsijat voisivat sisällyttää tarjouksiinsa maininnan siitä, että tarjous on laskettu vallitsevan hintatason mukaan. Näin materiaalien hinnan noustessa urakoitsijalla olisi oikeus korottaa urakkahintaa projektin aikana.