TS: Paimio koronan kourissa – yksin teatterista yli 30 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Satoja, erityisesti lapsia ja nuoria, on asetettu karanteeniin.

Paimion nopeasti heikentynyt koronatilanne selittyy Turun Sanomien mukaan kouluissa ja päiväkodeissa leviävillä tartunnoilla sekä tartuntaketjuilla, jotka ovat peräisin Paimion teatterista ja Ansion sementtivalimolta. Satoja, erityisesti lapsia ja nuoria, on asetettu alueella karanteeniin.

– On hyvin poikkeuksellista, että tartunnat leviävät kouluissa ja päiväkodeissa. Toistaiseksi emme ole pystyneet löytämään selitystä, miksi näin on, Paimion sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen sanoo Turun Sanomille.

Tartunnat ovat lisääntyneet Paimiossa nopeasi kuluvan viikon aikana. Tuorein luku on 23 uutta tartuntaa ja se on hieman enemmän kuin THL:n kertoma 21 tartuntaa. Viikon aikana tartuntoja on ollut noin 60.

Keskiviikkona kaupunki tiedotti myös tartuntaryppäistä, jotka ovat saaneet alkunsa yksityisestä yrityksestä sekä teatterista. Molempien ketjujen seurauksena yli 50 henkilöä on saanut tartunnan.

Kaupunki on ottanut kuluvalla viikolla käyttöön maksimaaliset rajoitustoimet. Etäopetus koskee peruskoulujen 4.-9. luokan oppilaita lukuun ottamatta erityisryhmiä. Kaupungin julkiset tilat ovat suljettu ja yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletty.

Lisäksi kaupunki suosittaa yksityisiä palveluntuottajia sulkemaan harraste- ja liikuntatilat sekä asukkaita rajoittamaan kaikki kodin ulkopuoliset kontaktit ja asioinnit vain välttämättömiin. Rajoitukset ovat voimassa 7. päivä maaliskuuta asti, ja koskevat myös Sauvon kuntaa.