TS: Li Andersson haluaa oppivelvollisuuden uudistuksen koronasta huolimatta

Kuntaliitto on esittänyt uudistuksen lykkäämistä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) haluaa toteuttaa oppivelvollisuusuudistuksen nopealla aikataululla koronavirusepidemian aiheuttamista ongelmista huolimatta, uutisoi Turun Sanomat.

Uudistuksessa oppivelvollisuusikä nousisi 18 ikävuoteen ja kaikista oppimateriaaleista tulisi oppilaille maksuttomia. Uudistuksen on tarkoitus koskea jo tänä vuonna yhdeksännen luokan aloittavia oppilaita, joiden olisi keväällä pakko hakea jatko-opiskelupaikkaa.

Muun muassa Kuntaliitto on toivonut, että uudistusta lykättäisiin koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia on heikentänyt monien kuntien taloustilannetta, ja toisen aallon riski on suuri. On esitetty, että rahat kohdistettaisiin mielummin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen.

Andersson kuitenkin torjuu lykkäyksen ja muistuttaa, että syrjäytymisvaarassa olevia nuoria autetaan jo.

– Toimista huolimatta toisen asteen tutkinto puuttuu noin 15 prosentilla jokaisesta ikäluokasta, Andersson toteaa.

Andersson torjuu myös huolet siitä, että uudistus heikentäisi opetuksen tason laskua. Sen sijaan hän huomauttaa, että uudistus on yksi hallituksen tärkeimmistä työllisyystoimista, sillä pelkän perusasteen koulutuksen hankkivista vain 40 prosenttia on työelämässä.

– Huolehdimme, että kaikki saavat vähintään toisen asteen tutkinnon osoituksena taidoista, joilla pystyy hakeutumaan työelämässä eteenpäin, Andersson linjaa.

Uudistus tulee maksamaan ainakin 129 miljoonaa euroa, joka annetaan kunnille valtion lisärahoituksena. Lisäksi hallitus panostaa opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaamiseen 200 miljoonalla eurolla kuluvan vaalikauden aikana.