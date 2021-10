TS: Leikkaukset siirtyvät – rokottamattomat koronapotilaat vievät tehohoitopaikkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä on jouduttu perumaan leikkauksia, sillä leikkauspotilaille ei ollut tarjota potilasruuhkan takia tehohoitopaikkaa leikkauksen jälkeen, uutisoi Turun Sanomat.

Tyksin teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen kertoo TS:lle, että pienikin määrä koronapotilaita vaikeuttaa teho-osaston normaalitoimintaa. Jos ihminen joutuu esimerkiksi avosydänleikkaukseen, hän tarvitsee leikkauksen jälkeen automaattisesti tehohoitoa. On myös muita isoja leikkauksia, joita seuraa tehohoitojakso. Osalla potilaista on syöpä.

Potilaan henki ei yleensä ole välittömässä vaarassa, jos leikkaus siirtyy vain vähän.

Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Valtonen painottaa TS:lle, että yksikään sairaala ei halua siirtää leikkauksia. Kun epidemia oli pahimmillaan, leikkauksia jouduttiin siirtämään, mistä kertyi hoitovelkaa.

Koska koronapotilaita on eniten hoidettavana pääkaupunkiseudulla, sairaalat yrittävät tasata taakkaa siirtämällä potilaita hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin. Esimerkiksi viime viikolla Tyksiin tarjottiin yhtä koronapotilasta toisesta sairaalasta, mutta häntä ei pystytty oman potilaskuormituksen takia ottamaan vastaan.

Suurin osa Tyksissä tehohoidetuista koronapotilaista on viime viikkoina ollut rokottamattomia ja maahanmuuttajataustaisia. Valtonen arvioi, että koronapotilaiden määrä tehohoidossa ei lähde laskuun ihan lähiaikoina, sillä rokotustahti on hidastunut.

Tyksin teho-osastolla hoidetuista koronapotilaista 95 prosenttia on ollut rokottamattomia. Nuorin Tyksissä tehohoidettu koronapotilas on ollut alle 18-vuotias. Alle 30-vuotiaita potilaita on ollut useita.