TS: Kriisissä Suomea ei helposti katkaistaisi verkosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen tietoliikenneyhteydet on turvattu varsin hyvin.

Valtion tietoverkkoyhtiön Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila ja Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Martti Lehto toteavat Turun Sanomille, että Suomen merikaapeliverkosto on järkevästi hajautettu.

Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä on useampikin datakaapeliyhteys, joista osa kulkee Suomesta suoraan Ruotsiin ja osa rantautuu Ahvenanmaalla. Lisäksi Merenkurkussa on kaapeliyhteys Vaasasta Uumajaan.

Helsingistä kulkee Suomenlahden pohjaa pitkin Viroon niin ikään useampi tietoliikennekaapeli. Viimeisintä suuren kapasiteetin kaapeliteknologiaa edustaa kaapeli Helsingin Santahaminasta Saksan Rostockiin.

Määrätietoiselta viholliselta meri ei kuitenkaan kykene kaapeleita suojaamaan. On esimerkiksi spekuloitu, voisiko Venäjä kriisin tullen katkoa lännen tietoliikenteelle tärkeitä merikaapeleita.

Lehto pitää mahdollisena, että tällainen sabotaasi saattaisi kuulua sotatilanteessa Venäjän työkalupakkiin.

Sille on kuitenkin rajansa, mitä merikaapelien katkaisemisesta voi hyötyä. Lehto huomauttaa, että näitä kaapeleita katkeilee rauhan oloissakin yhtenään.

– Lisäksi pitää huomata, että Venäjä käyttää Itämeren tietoliikennekaapeleista monia myös itse, joten se itsekin kärsisi niiden katkaisemisesta, Lehto toteaa Turun Sanomille.

Hän uskoo, että sotatilanteessa Suomi kykenee suojaamaan merikaapeleiden lasku- ja nousupaikat maan päällä. Sille Suomi ei kuitenkaan mahda mitään, että tietoliikennekaapeli on alusta, joka on vihollisen kuunneltavissa. Suurimmilla sotilasmahdeilla on sukellusvenelaivastoineen keinot jopa vedenalaiseen salakuunteluun.