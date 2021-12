TS: Koronavirus leviää vauhdilla myös kouluissa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo Turun Sanomille, että tähän asti lapset ovat saaneet tartuntoja tyypillisesti kotoa ja lähipiiristä, mutta koulutartuntojen määrä on Rintalan mukaan kasvussa.

– Viime viikolla peruskouluissa tapahtuneita tartuntoja on ollut maakunnassa yhteensä melkein sata, hän sanoo

Rintalan mukaan 590 varsinaissuomalaista peruskoululaista määrättiin viime viikolla karanteeniin kouluissa tapahtuneiden altistusten takia.

– Näyttää siltä, että koronavirus on löytänyt tiensä alle 12-vuotiaiden joukkoon, jotka eivät ole rokotusten piirissä. Tartunnat leviävät nyt erityisesti alakouluissa, hän sanoo.

Naantalissa kaupunki ilmoitti keskiviikkona siirtävänsä Taimon koulun neljäsluokkalaisia etäopetukseen ja tiukentavansa koulun maskiohjeistusta tartuntaryppään takia. Myös Maijamäen yläkoulussa on useita tartuntoja ja useita oppilaita karanteenissa.

Niin ikään Vehmaan koulun sekä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun, Kalannin ja Hakametsän koulujen tilat suljetaan kolmeksi viikoksi alueen huonontuneen koronatilanteen takia, uutisoi Turun Sanomat.

Viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 60, joista suuri osa kouluikäisillä. Uudessakaupungissa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 500.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan tautitilanne on pahenemassa. Tapausmäärät ovat kasvaneet ja ilmaantuvuusluku noussut. Rintalan mukaan lasten ja nuorten lisääntyvät tartunnat osaltaan kiihdyttävät epidemiaa, mutta eivät kuormita sairaanhoidon resursseja toisin kuin vanhempien ikäluokkien tartunnat.

Kun on seurattu tartuntaketjuja kouluissa, romuttuu toisteltu käsitystä koulutartunnoista:

”Transmission tree reconstruction suggests that most transmission events originated from within the school.”

Väärät päätelmät johtuvat lasten ⬆️ oireettomuudesta. https://t.co/gKT9dR2z7E

— Jukka Koskela (@jukka_koskela) December 2, 2021