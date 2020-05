TS: Koronakuolemia turkulaisessa hoivakodissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viisi kaupungin vanhuspalveluiden hoivayksiköiden asukasta menehtyi virukseen.

Koronavirus on iskenyt kahteen turkulaiseen hoivakotiin, Mälikkälässä sijaitsevaan Myllykotiin ja Yli-Maarian Mäntykotiin, uutisoi Turun Sanomat.

Myllykodin asukaspalveluyksikössä menehtyi iäkäs koronavirusta sairastanut henkilö huhtikuun puolivälissä. Mäntykodissa koronavirustartunnan saaneita menehtyneitä ikäihmisiä on yhteensä neljä.

– Aiemmin tiedettiin kahdesta menehtyneestä ja vapun pyhien aikana tartunnan saaneista menehtyi kaksi lisää, Turun vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Sari Ahonen kertoo TS:lle.

Yli-Maarian Mäntykodissa yhteensä 11 ikäihmisellä on todettu koronavirustartunta. Sairastuneista neljä on parantunut viruksen aiheuttamasta taudista. Myllykodissa sairastuneita on kuusi.

Turkulaisten hoivakotien ensimmäiset tartuntatapaukset todettiin ennen pääsiäistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan maakunnan alueella koronavirukseen on menehtynyt yhteensä yhdeksän ihmistä. Näin menehtyneistä yli puolet ovat Turun kaupungin vanhuspalveluiden hoivayksiköiden asiakkaita