TS: Ex-verojohtaja veroparatiisiin ketjutetussa konkurssiyhtiössä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-verojohtaja kiistää tietäneensä yrityksen liiketoimista, vaikka oli sen ainoa vastuuhenkilö.

Turun entinen verojohtaja, varatuomari Erkki Jääskeläinen oli vuosina 2017-2018 ainoana varsinaisena vastuuhenkilönä konkurssiin ajetussa Auto-Sarka Oy:ssa, kertoo Turun Sanomat.

Ennen konkurssiin hakeutumista yritys harjoitti Ruskolla autokauppaa. Konkurssia haki verohallinto, jolla oli konkurssihakemuksen mukaan saatavia yli 82 500 euroa.

Lehden tietojen mukaan yrityksen omistavan virolaisyhtiön taustalla on monivaiheinen omistusketju, joka päätyy veroparatiisina tunnetulle Mansaarelle. Yhtiön osoite on trusteja eli eräänlaisia säätiöitä tarjoavan Sovereign-yhtiön Mansaaren toimipisteen osoite.

Turun Sanomille Jääskeläinen kertoo lähteneensä yhtiön hallitukseen tarkoituksenaan ajaa se alas. Pyytäjä oli autoliikkeen iäkkään yrittäjän poika, paraislaislähtöinen liikemies. Jääskeläisen mukaan verovaikeuksien taustalla oli se, että kirjanpitäjä oli lakannut tekemästä kirjanpitoa.

Ennen Jääskeläisen valintaa yhtiön hallitukseen yhtiön omistus oli siirretty virolaiselle yhtiölle.

Jääskeläinen kiistää Turun Sanomien haastattelussa tienneensä mitään siitä, että yrityksen omistus on virolaisella yhtiöllä. Asia käy ilmi yhtiökokouspöytäkirjasta, jolla Jääskeläinen tammikuussa 2017 valittiin yhtiön hallituksen ainoaksi jäseneksi.

– No sellaista minä en ole huomannut. Paperit oli tehty valmiiksi ja minä vain laitoin nimeni alle. Jälkikäteen ajatellen tietysti harmittaa, että lähdin hallitukseen, Jääskeläinen sanoo TS:lle.

Jääskeläisen mukaan yhtiön kirjanpitäjä vaihdettiin pariin otteeseen, mutta yhtiön asioita ei saatu järjestykseen. Sen jälkeen hän kertomansa mukaan erosi yhtiön hallituksesta. Uutta hallitusta yhtiölle ei ole ilmoitettu viranomaisen vaatimuksista huolimatta.

– Millään tavalla en mitään yhtiön asioita hoitanut. Minulle ei maksettu luottamustehtävästä palkkioita, enkä osallistunut mihinkään liiketoimiin, Jääskeläinen kertoo.

Turun Sanomat selvitti kirjanpitäjien taustoja. Kaksi kirjanpitäjistä on asetettu liiketoimintakieltoon. Lehden selvityksen mukaan Jääskeläisen yrityksen hallitukseen pyytäneellä paraislaisella liikemiehellä on ollut lukuisia yhtiöitä niin Virossa kuin Suomessakin, joiden omistus on siirretty veroparatiisin suojiin häviävän omistusketjun taakse.

Mies on parhaillaan syytteessä törkeästä veropetoksesta käräjäoikeudessa. Lehden tietojen mukaan hänellä on Suomessa ulosotossa yli miljoonan euron verovelat. Virossa hänet on määrätty liiketoimintakieltoon.