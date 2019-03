TS: Dieselin hintaan voi tulla huima nousu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nesteen energia-asiantuntijan mukaan dieselin hinta voi kohota ensi vuonna, kun IMO:n rajoitukset alusten rikkipäästöille tulevat voimaan.

Bensiinin ja dieselin hintaerot ovat kaventuneet entisestään, ja Turun seudulla diesel on jopa kalliimpaa kuin halvin bensiini. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Nesteen energia-asiantuntija Lauri Kärnä sanoo, että dieselin kallistumisesta voi syyttää osin maailmantaloutta ja osin maailmanpolitiikkaa ja loppuja voi selittää ympäristönsuojelulla.

– Talouden nousukausi lisää aina dieselin kysyntää ja tarvetta. Se johtuu siitä, että esimerkiksi kuljetukset lisääntyvät ja rekkojen polttoaine on diesel, Kärnä sanoo TS:lle.

Toinen dieselin hintaa nostava tekijä on öljytuottajakartelli Opecin ja Venäjän yksimielisyys tuotannon rajoittamisesta. Se yhdistettynä talouden nousukauteen sekä Venezuelan poliittisesti epävarmaan tilanteeseen on nostanut raakaöljyn ja samalla dieselin hintaa.

Raakaöljyn tynnyrihintaa ennustavat futuurit eli johdannaissopimukset antavat aiheen olettaa, että hinta pysyy osapuilleen nykytasollaan ainakin kesän loppuun asti. Tilannetta saattavat muuttaa muun muassa Venezuelan tilanne, Yhdysvaltain ja Kiinan tullimittelö tai jokin muu yllättävä tapahtuma.

Dieselin hintaan voi Lauri Kärnän mukaan tulla huima noste ensi vuonna, kun Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n rajoitukset alusten rikkipäästöille tulevat voimaan. Kyse on hyvin pitkälle saman kaltaisista, mutta lepsummista rajoituksista kuin on jo olemassa Itämerellä. Vuodesta 2020 alkaen rahtilaivoissa saa käyttää polttoainetta, joka sisältää korkeintaan 0,5 prosenttia rikkiä. Nykyisin raja on 3,5 prosenttia.

– Tämä saattaa lisätä dieselin kysyntää. Joissakin ennusteissa dieselin krakkaushinnaksi on laskettu jopa 30 dollaria tynnyriltä. Mutta tämä on vain ennuste, Kärnä sanoo.