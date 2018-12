”Trafin talvimopokokeet järjettömiä – jo nyt loukkaantumisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autokouluissa ollaan järkyttyneitä uusista talvimopokokeista.

Trafin valvonnan alla toimiva Ajovarma Oy ottaa mopon käsittelykokeita vastaan myös talvella, mutta Trafi vaatii nyt talvikokeessa noudatettavan samoja tehtävä- ja nopeusvaatimuksia kuin kesällä suoritettavissa mopokokeissa.

– Esimerkiksi mopoilijan kaarreajotehtävä tehdään järjettömissä nopeuksissa tienpintaan ja keliin nähden, ilman liukkaan kelin vaikutuksen huomioimista. Tämä on ilmiselvässä ristiriidassa tieliikennelain tilannenopeuspykälän kanssa, sanoo Autokoululiitto.

Vaatimukset ovat autokoulujen mukaan aiheuttaneet jo nyt lukuisia vaaratilanteita ja jopa loukkaantumisia nuorille mopoilijoille.

Autokoululiiton mukaan on hyvä asia, että mopoilijoiden käsittelytaitoja mitataan monipuolisesti ja haastavastikin. Ongelmallista on se, että Trafin uuden ohjeistuksen mukaan tehtävät on suoritettava talvella täsmälleen samojen nopeusvaatimusten mukaisesti kuin kesällä, ilman keliolosuhteiden huomioimista.

Käsittelykoe suoritetaan siten, että mopoilija ajaa erilaisiin tehtäviin tietyllä vaaditulla nopeudella, ja tutkinnon vastaanottajan tulee seistä vastassa tutkan kanssa. Tutkasta tarkistetaan, että nopeutta on varmasti ollut kilometrilleen vaadittava luku, tehtävästä riippuen esimerkiksi tarkalleen 35km/h. Sateella tai liukkaalla jopa kilometrin alitus voi aiheuttaa hylkäyksen tutkinnossa.

– On aivan eri asia ajaa kuivalla pitävällä asfaltilla kuin märällä, lumisella tai jäisellä tien pinnalla. On järjetöntä vaatia mopoilijaa ajamaan kovaa, kun järki käskee hiljentämään. Tämä on vaarallista ja vastoin kaikkia liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä oppeja, sanoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.