Traficomin johtajaksi nimitetty Kirsi Karlamaa

Uuden liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi tulee Viestintäviraston johtaja.

Valtioneuvosto nimitti keskiviikkona uuden liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi Kirsi Karlamaan viiden vuoden määräajaksi.

Karlamaa on työskennellyt nykyisen Viestintäviraston pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Sitä ennen hän on toiminut virastossa useissa johtotehtävissä ja johtanut muun muassa Viestintäviraston radiotaajuushallintoa ja Kyberturvallisuuskeskusta. Hän siirtyy uuteen virastoon tammikuun alussa.

Traficomin toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa. Uusi virasto kokoaa yhteen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot. Nykyinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona.

Traficomin tehtävänä on valvoa ja edistää liikenteen ja viestinnän markkinoita ja -palveluja. Virasto on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Se vastaa myös tarvittavien tutkintojen järjestämisestä. Viraston henkilöstömäärä on noin 900.