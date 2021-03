Traficom: Emme ole vielä linjanneet lentokentistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintävirasto kertoo, että linjausta lentomotin jatkamisesta ei ole tehty.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa SDP:n kansanedustaja Raimo Piiraisen väitteeseen siitä, että Traficom olisi tehnyt linjauksen, jolla pyritään luomaa pohjaa maakuntakenttien lentomotin jatkamiselle.

– Toteamus on virheellinen, sillä Traficom ei ole tehnyt mitään linjauksia asiassa. Hankintamenettely asiassa on edelleen kesken, Traficomin edustaja kertoo Verkkouutisille.

– Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt tarjouskilpailun aikataulunmukaisen reittilentoliikenteen hankkimiseksi viiteen maakuntakeskukseen. Kilpailutuksen tarkoituksena on turvata välttämättömät yhteydet.

– Kilpailutukseen kuuluvat reitit, joille tukea on mahdollista myöntää, ovat reitit Helsingin ja Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemien välillä. Kilpailutuksen perusteella Traficomilla on tarkoitus hankkia lentoliikennettä joka alkaa aikaisintaan 19.4.2021 ja päättyy 31.12.2021 näille reiteille. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä ensi viikon aikana.