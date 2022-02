”Traaginen tosiasia Natosta” – tämän Vladimir Putin tietää

Ukrainan polulla kohti Nato-jäsenyyttä on monia esteitä, kertoo Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin tietää Natosta yhden traagisen tosiasian, jota monet Twitter-seuraajistani eivät tiedä. Nato ei hyväksy uusia jäseniä, joilla on venäläisiä sotilaita miehittämässä osia heidän maistaan, koska Nato-maat eivät halua sotaa Venäjän kanssa, Michael McFaul tviittaa.

– Siksi Venäjä hyökkäsi Georgiaan vuonna 2008 ja Ukrainaan 2014.

Ukraina on ilmaissut halunsa liittyä Natoon.

Venäjä on keksittänyt Ukrainan rajalle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Moskova on myös vaatinut länsimailta ja Natolta turvallisuustakuita. Venäjä haluaa muun muassa, että Nato ei enää laajene Euroopassa itään ja että Ukrainaa ei oteta sotilasliiton jäseneksi.

Länsimaat ovat torpanneet Venäjän vaatimukset. Yhdysvallat, Nato ja Ukraina ovat korostaneet, että päätös Ukrainan Nato-jäsenyydestä kuuluu Ukrainan kansalle ja Naton jäsenvaltioille. Ne ovat antaneet tukensa valtioiden alueelliselle itsemääräysvallalle.

Putin knows one tragic fact about NATO that many on my twitter feed dont. NATO wont accept new members who have Russian soldiers occupying parts of their countries, because NATO members dont want a war with Russia. That's why Russia invaded Georgia in 2008 & Ukraine 2014.

