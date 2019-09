”Toveri majuri, poliisiystäväsi ampuu selkääsi” – raju video Kremlille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pussy Riot vaatii Moskovan poliittisten vankien vapauttamista.

Tunnettu venäläinen punk-yhtye ja aktivistiryhmä Pussy Riot on julkaissut musiikkivideon nimeltään 1937. Videolla protestoidaan äskeisten Moskovan pormestarinvaalien korruptiota.

Pussy Riotin mukaan 1937 oli Josif Stalinin massamurhien ja valtioterrorismin vuosi. Yhtyeen mukaan moskovalainen poliisi oli nyt valitellut, että ”on niin surullista ettei ole vuosi 1937”, kun ryhmään kuuluvia pidätettiin.

Aktivistiryhmä vaatii kesällä Moskovassa pidätettyjen mielenosoittajien vapauttamista. He ovat Aleksei Minjajlo, 34, Sergei Fomin, 36, Jegor Zukov, 21, Samariddin Rajabazov, 21, Aidar Gubaidullin, 25, Eduard Malyshevski, Nikita Tshirtsov, 22, Pavel Ustinov, 24, Konstantin Kotov, Vladislav Sinitsa, 30, Kirill Zukov, 28, Ivan Podkopajev, 25 ja Danila Beglets, 27.



Videolla nähtävän 1937-kappaleen sanat kuuluvat näin:



Toveri majuri, kidutuksenne on taitavaa

loukkaan teidän tunteitanne

sähköshokkeja ohimolla, pääni on tyhjä

herkullinen elämäni romahtaa surullisesti

1-9-3-7 Syön syön syön itseäni

1-9-3-7 pelkään pelkään pelkään seiniä

1-9-3-7 Olen sinun olen sinun olen sinun varjosi

1-9-3-7 en minä – ei ongelmia …

Toveri majuri, sinut pidätetään huomenna

poliisiystäväsi ampuu sinua selkään

pahana oleminen on etsintää, pahana oleminen on risti

toveri majuri, miltä oma pidätyksenne tuntuu?