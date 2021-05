Toukokuun lämpöennätyksen rikkoutuminen on lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erot lämpötiloissa Itä- ja Länsi-Suomen välillä ovat keskiviikkona harvinaisen suuria.

Vuoden 1995 toukokuun lämpöennätys, eli 31 astetta, ei ole vielä mennyt rikki, mutta keskiviikkona Ilomantsissa ollaan lähellä. Näin toteaa Ilmatieteen laitos.

Ilomantsissa mitattiin keskiviikkona jopa 30,5 asteen hellelukemat. Vertailuun vuoksi todettakoon, että länsirannikolla lämpötila liikkui keskiviikkona kymmenen asteen tuntumassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan idän ja lännen väliset erot lämpötiloissa olivatkin merkille pantavan suuria.

– Maassamme on toistuvasti suuret lämpötilaerot etelä-pohjoissuunnassa. Tänään suurin ero päivän ylimmissä lämpötiloissa on kuitenkin idän ja lännen välillä, jopa yli 20 astetta. Vuoden 1995 toukokuun lämpöennätys (31,0 C) ei ole mennyt rikki, mutta Ilomantsissa ollaan lähellä, Ilmatieteen laitos kirjoittaa Twitterissä.

