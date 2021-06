Touko Aalto: Vihreiden viesti ja kannattajakunta on ohentunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen puheenjohtaja neuvoo vihreitä keskittymään arjen isoihin kysymyksiin.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto sanoo Facebook-kirjoituksessaan vihreiden heikon kuntavaalituloksen johtuvan puolueen viestin ja kannattajakunnan kaventumisesta.

– Vaikka jokainen kunta on erilainen, näen isossa kuvassa sekä ajan virrassa sen, että puolueen viesti ja kannattajakunta on ohentunut ja polarisoitunut siitä potentiaalista, joka sillä ohjelmatyön ja koko jäsenistön kirjon puolesta kyllä on olemassa.

– Mitä enemmän puolueen viesti kaventuu, sitä herkempi se on monille politiikkaan kuuluville heilahduksille. Kärjekäs arvopohjainen vastakkainasettelu voi puhutella ja aktivoida ydinkannattajakuntaa, mutta samalla se passivoi laajempaa kuulija- ja kannattajakuntaa.

Aalto ohjeistaa vihreitä keskittymään tulevaisuudessa enemmän arjen isoihin kysymyksiin ja välttämään vastakkainasettelua.

– Mielestäni vihreiden tulisi osoittaa huomattavasti enemmän kiinnostusta ja aloitteellisuutta talouteen, työllisyyteen ja terveyteen liittyviin arjen isoimpiin kysymyksiin ja rakentaa siltoja poliittisten jännitteiden sijaan. Politiikan sisältöä ja viestintää pitää pystyä laventamaan, ei kaventamaan. Some-aktivismin rinnalle tarvitaan lisää aktiivista vuoropuhelua ja ihmisten arjesta nousevien huolien ja pelkojen kuuntelua ja niihin vastaamista, Aalto kirjoittaa.

Ex-puheenjohtaja haluaa korostaa vihreiden omaleimaisuutta vasemmisto-oikeisto -jaottelun sijaan.

– Minulle vihreät ovat sosiaaliliberaali yleispuolue, joka pyrkii aktiivisesti tarjoamaan tutkittuun tietoon pohjautuvia tulevaisuuden ratkaisuja erilaisten ihmisten erilaiseen arkeen kaikkialla Suomessa. Hyvällä tai huonolla idealla ei ole minun mielestäni puoluekirjaa eikä ideologinen lukkiutuminen tai muualle vilkuileminen ratkaise mitään. Oma ajatus, oma linja. Vasemmistolaisia emme ole, oikeistolaisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis vihreitä.

