Touko Aalto: Sote-uudistus on liian tärkeä tehtäväksi terveysfirmojen ehdoilla

Vihreiden puheenjohtajan mukaan hallitus ottaa sote-uudistuksessa riskin, että se on EU-oikeuden vastainen.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto Aalto kritisoi hallitusta siitä, että se ei suostu lähettämään sote-uudistusta EU:n komission arvioitavaksi. Aalto puhui Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa lauantaina.

– Tuntuu siltä, että hallitus tietää liian hyvin, että jos se lähettäisi markkinamallinsa komission arvioitavaksi, sieltä tulisi hyvin selkeä vaatimus pakkoyhtiöittää maakuntien liikelaitokset. Sen puolestaan perustuslakivaliokunta on todennut Suomen perustuslain vastaiseksi. Näin ollen hallituksen markkinamallin loru olisi lopussa. Sen sijaan, että hallitus luopuisi markkinamallista, se ajaa sitä jääräpäisesti läpi. Siinä otetaan valtava riski tulevista vahingonkorvausvaatimuksista ja järjestelmän pakkouudistamisesta EU-oikeuden mukaiseksi, Aalto sanoi.

Sote-uudistuksen sisällön osalta Aalto kiitteli kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen (kok.) kannanottoa ja vetosi hallituspuolueiden kansanedustajiin. Lepomäki kertoi keskiviikkona vastustavansa sote- ja maakuntauudistusta.

– Lepomäki kritisoi kaikkia niitä asioita, joita me Vihreät olemme uudistuksessa kritisoineet. Toivottavasti se aukaisee korvat laajemminkin kokoomuksen ja muiden hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä. Vetoan kaikkien kokoomuksen kansanedustajien omatuntoon. Pysähtykää vielä kerran miettimään, mikä on Suomen etu, ja toimikaa sen mukaisesti. Sote-uudistus on liian tärkeä tehtäväksi terveysfirmojen ehdoilla, Aalto sanoi.