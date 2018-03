Touko Aalto: Pakkopalautukset on keskeytettävä

Vihreiden puheenjohtajan mukaan kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellinen asema on heikentynyt merkittävästi.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii sisäministeri Kai Mykkäseltä (kok.) ripeitä toimia turvapaikkapolitiikan muuttamiseksi. Aallon mukaan pakkopalautukset tulisi keskeyttää.

– Suomen pitää olla maa, jolla on sydäntä auttaa hädänalaisia. Meidän on varmistettava, että turvaa hakevien asia käsitellään perinpohjaisesti ja oikein. Nyt näin ei ilmiselvästi tapahdu, Aalto kirjoittaa blogissaan.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin julkaiseman tutkimuksen mukaan maahanmuuttoviraston ratkaisukäytännöt ja tulkinnat ovat kiristyneet huomattavasti vuosien 2015 ja 2017 välillä.

Aalto toteaa, että kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellinen asema on heikentynyt merkittävästi.

– Suomi ei enää pidä huolta edes lasten asemasta. Siitä on oikeudenmukaisuus ja lähimmäisenrakkaus kaukana. UNICEF sanoi tällä viikolla suoraan, että Suomi rikkoo räikeästi turvapaikanhakijalasten oikeuksia muun muassa käännytyksissä, säilöönotossa vankilamaisiin olosuhteisiin ja rajoittamalla oikeusapua, Aalto sanoo.

Aallon mukaan oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustaminen edellyttää turvapaikkalainsäädännön ja -käytäntöjen pikaista ja kriittistä arviointia ja korjausliikkeitä.

– Niille jotka eivät ole saaneet oikeudenmukaista käsittelyä, on sellainen nyt uusintahakemuksen käsittelyssä taattava. Osaavan oikeusavun saaminen jo prosessin alkuvaiheessa on varmistettava kaikille. Valitusajat on palautettava normaaleiksi, jotta oikeusmurhilta vältytään, Aalto toteaa.