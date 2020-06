Touko Aalto: Onko käynnissä laajempi talouspolitiikan keikautus?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen talouspolitiikassa akuutin kriisin ja elvytyksen toimia on ollut Touko Aallosta vaikea erottaa.

Aiemmin kansanedustajana ja vihreiden puheenjohtajana toiminut, elokuussa Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtajana aloittava Touko Aalto arvioi Talouselämän vieraskolumnissa hallituksen taloustoimia ja pohtii, onko meneillään suurempi talouspoliittinen muutos.

– Tällä hetkellä on hieman vaikeaa arvioida, miltä osin hallituksen talouspoliittiset toimet ovat akuutin kriisin hoitamista ja miltä osin elvytystä ja onko käynnissä laajempi talouspolitiikan keikautus velkakellopuheista keynesiläiseen suuntaan. Se olisi taloustieteelliseltä kannalta tervetullut ja odotettu muutos liinat kiinni -talouskurikokeiluiden jälkeen, Aalto kirjoittaa.

Aallosta neljäs lisätalousarvio tukee talouspolitiikan tavoitteita, mutta sen lisäksi tarvitaan myös muita toimia ja lisätalousarvion sisällön selvittämistä.

– Hallituksen 5,5 miljardin euron suuruinen neljäs lisätalousarvio on linjassa talouspolitiikan strategian kanssa, mutta se edellyttää vastapainoksi merkittäviä työllisyystoimia ja rakenteellisia uudistuksia, Aalto kirjoittaa.

– On myös olennaisen tärkeää katsoa, mitä tuo 5,5. miljardin euron lisätalousarvio on syönyt, sillä yksittäiset investoinnit ja kysyntäelvytys on helpompi perustella kuin koronalisäykset poliittisilla perusteilla.

Työllisyystoimet eivät ole Aallosta edistyneet suunnitellulla tavalla.

– On selvää, että talouspolitiikan painopiste on nyt koronakriisin hoidossa, mutta yhtä selvää on se, että työllisyystoimien edistäminen ei ole edistynyt odotetulla tavalla eivätkä puheet ole näkyneet tehtyinä päätöksinä, Aalto kirjoittaa.

– Kohtalonhetki työllisyystoimien osalta on tulevana syksynä. Silloin on myös lupa odottaa näkemyksiä julkisen talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin tasapainotustoimista.

Aalto muistuttaa, että hallituksella oli haasteita asiaan liittyen jo ennen epidemiaa.

– Samalla on kuitenkin muistutettava, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan haasteet eivät alkaneet koronasta eikä kaikkia toimia voi perustella koronalla.