Touko Aalto: Moraalisaarna on synnyttänyt vastareaktion

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ex-puheenjohtajan mukaan perussuomalaiset vetoavat huonompiosaisuuden tunteeseen.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto arvioi populistisen politiikan hyödyntävän tehokkaasti turvattomuuden ja osallistumattomuuden kokemuksia.

– Monilla ihmisillä ei ole selkeää käsitystä siitä, mihin olemme kansakuntana menossa ja mitä kohti ponnistelemme. Perinteisen valtiorakenteen muutoksessa perinteinen kansalainen on irtonainen ja osaton. On ymmärrettävää, että tilanteessa selkeä syyllinen ja vaihtoehto puhuttelevat. Turvattomuuden kokemukset sekä tunne vaikutusmahdollisuuksien puutteesta ovat perussuomalaisten kannatuksen lähde, Touko Aalto kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Aallon mukaan ilmastonmuutoksen ympärillä käyty keskustelu on synnyttänyt voimakkaan vastareaktion.

– Mitä enemmän puhutaan yksilön arjen valinnoista ratkaisuina globaaleihin ongelmiin, sitä suurempi vastareaktio synnytetään moraalipuhetta kohtaan. Jos ihminen kokee, että hänen mielipiteellään ei ole mitään väliä eikä hän voi vaikuttaa mihinkään, sen hän voi vielä hyväksyä.

– Mutta sitä ihminen ei enää siedä, että joku ylhäältä päin moraalisaarnaa, millaisella autolla hänen pitäisi ajaa ja mitä hän saisi leivän päälle laittaa. Näin moraalista puhuminen politikoidaan moralisoimiseksi, Touko Aalto sanoo.

Hän toteaa perussuomalaisten vedonneen onnistuneesti huonompiosaisuuden tunteeseen. Huono-osaiseksi itsensä kokeva voi vertailla itseään muihin ja miettiä, miksi jokin toinen ihmisryhmä on oikeutettu johonkin sellaiseen, mihin itse ei ole.

– Kun ihminen alkaa ajatella, että hänen tekemisensä nähdään vääränä ja virheellisenä ja hänen valintojaan moralisoidaan ylhäältä päin, on helppo liittyä joukkoon, jossa saa olla sitä mitä on. Se on kuin olisi osa vastarintaliikettä tuntematonta vihollista vastaan, Aalto pohtii.