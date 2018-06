Touko Aalto: Markkinamalli on vaarallista uhkapeliä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto arvostelee sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvää valinnanvapauslainsäädäntöä. Hänen mukaansa hallituksen ajama malli saattaa osoittautua myöhemmin EU:n kilpailulakien vastaiseksi.

– Silloin koko julkinen sote-järjestelmä vaarantuu ja voidaan jopa joutua korvausvastuuseen kilpailulainsäädännön rikkomisesta. ”Toivotaan parasta” ei riitä, kun kyse on näin tärkeistä palveluista, Aalto toteaa tiedotteessa.

Aallon mukaan sote-uudistuksen tavoitteet olisi helpompi saavuttaa ilman valinnanvapautta.

– Vahva julkisen sektorin vastuu koko palveluketjusta on tehnyt Suomen mallista tähänkin asti kustannustehokkaan. Markkinamalli rikkoisi tämän vahvuuden eikä korjaisi mitään nykyisiä ongelmia, jotka liittyvät erityisesti isoihin terveys- ja hyvinvointieroihin.

– Kokoomuksen markkinamallin sotkeminen sote-uudistukseen on alkulähde suurimpaan osaan soten kohtaamista ongelmista, Aalto sanoo.

Kokoomuksen markkinamalli on yksinkertaisesti väärin. Kansantalouden, kansanterveyden ja ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta. Tämä hyppy tuntemattomaan on vastoin uudistuksen tavoitteita ja sisältää lisäksi valtavia riskejä, joista EU-oikeus on yksi. https://t.co/ubrEegaLST

