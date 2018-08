Touko Aalto kirjoitti 2013 laeista aivan toisin kuin nyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viisi vuotta sitten tuleva vihreiden puheenjohtaja paheksui irtiottoja lainsäädännöstä.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on puolustanut puolueensa eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerin tekemää liikenteen häirintää Finnairin Berliini-lennolla. Aallon mukaan kyseessä oli henkilökohtainen protesti, jolla nostettiin esiin turvapaikkaprosessiin liittyviä ongelmia.

– Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Pakkopalautukset sinne tulee keskeyttää. Ketään ei saa lähettää hengenvaaraan. Ongelma on hallituksen nuiva ja epäinhimillinen turvapaikkapolitiikka, ei ihmisoikeuksia tukeva kansalaisaktiivisuus, Touko Aalto totesi twiitissään keskiviikkona 1.8.2018.

Ilta-Sanomissa 31.7.2018 Touko Aalto totesi olevan ”melkein kansalaisvelvollisuus puuttua asiaan, jos epäilee, että ihmisoikeuksia rikotaan”.

– Jos omilla kasvoillaan nousee rauhanomaisesti seisomaan ja kärsii annetut sanktiot, kyse on hyväksyttävästä kansalaistottelemattomuudesta. Tärkeää on, että aihe saadaan näin keskusteluun. Suuri enemmistö on hiljaa, mutta tilanne muuttuu, kun muutama ihminen nousee vastaan. Asioilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta natsi-Saksassakin kaikki toimet olivat laillisia, Touko Aalto sanoi IS:lle.

Aalto puolusti lainsäädäntösihteeriä todeten, että ”mistään hupiteosta ei ollut kyse vaan syvästä vakaumuksesta. Kenestä meistä muista olisi ollut siihen”. Aalto vertasi häntä jopa ihmisoikeusaktivisti Rosa Parksiin.

Aamulehdelle 31.7.2018 Touko Aalto sanoi, että ”tässä kyse on sentyyppisestä kansalaisaktivismista, kansalaistottelemattomuudesta ja kansalaisrohkeudesta, kun kaikki mahdollinen on ensin yritetty tehdä lainsäädäntöteiden kautta, ja sitten omalla nimellään, omilla kasvoillaan, täysin rauhanomaisesti nostetaan esiin se ongelma, että ihmistä ollaan viemässä hengenvaarallisiin olosuhteisiin”.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman ihmettelee Facebookissa Touko Aallon irtautumista laillisuusperiaatteesta ja puheiden muuttumista.

Blogikirjoituksessaan 10. heinäkuuta 2013 Touko Aalto pohti tuolloin esillä ollutta sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) tapausta, jossa pohdittiin uskonnollisten näkemysten ristiriitatilannetta lainsäädännön kanssa.

– On pelottava ajatus, että ihmiset irtoavat kaikkia sitovasta ja velvoittavasta lainsäädännöstä uskonnon, kulttuuritaustan tai vaikkapa poliittisen mielipiteen vuoksi. Lainsäädäntö on yhteiskuntasopimus, jolla ihmiset siirtyvät kaikkien sodasta kaikkia vastaan tilaan, jossa enemmistön hyväksymät lait tuovat turvaa mielivaltaa vastaan. Yhteiskuntasopimuksen hinta on se, että oma mielipide ei ole aina enemmistön mielipide. Yhteiskuntasopimukselta häviää pohja, jos siitä yksipuolisesti irtaannutaan, kun enemmistöpäätökset eivät miellytä, Touko Aalto kirjoitti 10.7.2013.

Vihreiden radikalisoituminen ja laillisuusperiaatteesta irtautuminen on tapahtunut itse asiassa aika nopeasti. Vielä… Posted by Wille Rydman on Wednesday, August 1, 2018