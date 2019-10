Touko Aalto: Hallitus tietää, ettei näillä korteilla pärjätä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden entisen puheenjohtajan mukaan tärkeintä oli vaalivoitto.

Vihreiden ex-puheenjohtaja Touko Aalto arvostelee Antti Rinteen (sd.) hallituksen talouspolitiikkaa. Aalto kysyy Talouselämän kolumnissaan ”rakentuuko koko hallitusohjelman perusta sellaisille taloudellisille ehdoille, joiden tiedettiin jo kauan ennen vaaleja sulavan kuin lumi kevään tieltä”.

Hallitusohjelma on Touko Aallon mukaan kirjoitettu epärealististen vaalilupausten hengessä. Mitä tapahtuu, Aalto kirjoittaa, jos ”lupauksille ja tavoitteille asetetaan sellaiset ehdot, joiden tiedetään jo ennalta olevan tavoittamattomissa”.

– Suomen talous on työllisyyden varassa. Samoin on pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma. Sen monet arvokkaat tavoitteet ovat ennakoidun talouskasvun varassa, joka on puolestaan ehdollista ”normaalille kansainväliselle talouskehitykselle”. Pääministeri Rinne määritteli viime keväänä normaaliksi talouskasvuksi noin kahden prosentin kasvuvauhdin, Aalto kirjoittaa.

– En ole tavannut yhtään johtavaa poliitikkoa, virkahenkilöä tai ekonomistia, joka olisi uskonut “normaaliin kansainväliseen talouskehitykseen” ja noin kahden prosentin vuotuiseen talouskasvuun ennen vaaleja. Päinvastoin: kansainvälisen politiikan ruutitynnyri ja talouden mittarien varoitussignaalit ovat olleet kaikkien tiedossa.

Valtiovarainministeriön tuore talousennuste vahvistaa Aallon mukaan tämän kehityksen. Kansainvälinen talouskehitys on nyt ”kaikkea muuta kuin normaali”.

– On kyseenalaista tehdä ehdollisia lupauksia, jos niiden käyttötarkoitus on lähinnä toimia kilpenä myöhemmälle kritiikille siitä, että annettuja lupauksia ei toteuteta. Silti vaalilupaukset annettiin ja hallitusohjelma kirjoitettiin samassa hengessä. Vaalien voittaminen hinnalla millä hyvänsä oli tärkeämpää kuin se, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, Aalto arvioi.

Aallon mukaan ”hallitus pelaa pokeria” lisäämällä budjetissaan pysyvästi menoja 1,2 miljardilla eurolla. Kaikki hallituspuolueet haluavat esiintyä voittajina, ex-poliitikko arvioi.

– Hallitus tietää tasan tarkkaan, että sen tämänhetkisillä korteilla ei pelissä pärjää, mutta pokka pitää. Ainoa ässä kädessä on se, että ennusteet ovat ennusteita ja teot ovat tekoja. Vaikka VM:n ennusteen mukaan hallituksen työllisyys- ja talouden tasapainotavoite karkaavat, todellisuus nähdään vasta vuoden päästä. Silloin hallitus joutuu viimeistään näyttämään korttinsa, joista ratkaisevimpia on konkreettiset ja tutkitusti vaikuttavat työllisyystoimet.

Touko Aalto toimi vihreiden puheenjohtajana vuosina 2017-2018. Hän tippui eduskunnasta huhtikuun vaaleissa.