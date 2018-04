Touko Aalto: Hallitus hukkasi mahdollisuuden korjata virheensä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon mukaan hallitus hukkasi viimeisen mahdollisuutensa korjata tekemänsä virheet suomalaisten koulutuksen kurjistamisessa ja eriarvoisuuden ohittamisessa.

Touko Aalto sanoo olevansa huolissaan siitä, että Kelan maksamat etuudet, kuten työttömän perusturva, pysyy ensi vuonna nykyisellä tasolla, vaikka inflaation odotetaan nostavan hintoja 1,4 prosenttia.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että vaatimuksemme vähimmäispäivärahojen nostamisesta työttömyysturvan tasolle on toteutumassa. 70 miljoonan euron panostus eriarvoisuuden torjuntaan on tervetullut. Kokonaisuus on kuitenkin hyvin vähän verrattuna siihen, miten paljon hallitus on leikannut työttömiltä ja opiskelijoilta. Hallituksen leikkaukset työttömyysturvaan tarkoittavat satojen miljoonien säästöä ensi vuonna. Se leikkaa työttömän lompakosta 300 euroa vuodessa, Aalto sanoo.

Hän pitää myös hallituksen panostuksia varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen tervetulleina, mutta liian vähäisinä.

Hallituksen julkistama kivihiilen kielto on Aallon mielestä tervetullut, mutta tapa rahoittaa siirtymä on vastuuton.

– On käsittämätöntä, että hallitus päättää rahoittaa tämän leikkaamalla uusiutuvan energian uutta tukea, joka on muutenkin vaatimattoman kokoinen. Hallituksen tuet kivihiilestä luopumiseen olisi ollut täysin mahdollista toteuttaa leikkaamalla tukia fossiilisten polttoaineiden tuesta, kuten esimerkiksi energiaveron palautuksesta. Yritystukia karsimalla olisi voitu sekä panostaa kivihiilestä luopumiseen että perua kaikki hallituksen koulutusleikkaukset, Aalto sanoo.