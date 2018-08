Touko Aalto: Fossiilisten polttoaineiden tukia karsittava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukia karsimalla edistetään elinkeinojen uudistumista ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan hallituksen tulisi ensi tilassa karsia fossiilisten polttoaineiden tukia muun muassa turpeen käytössä ja raskaassa teollisuudessa. Tukia karsimalla edistetään elinkeinojen uudistumista ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Panostukset osaamisen, tutkimukseen ja innovaatioihin uudistavat hänen mielestään talouttamme tehokkaammin.

– Vihreät ovat esittäneet tulevaisuusbudjetissaan yli 800 miljoonan euron leikkauksia ympäristölle haitallisiin tukiin, joilla tulee korvata valtavat koulutusleikkaukset, Aalto muistuttaa tiedotteessaan.

Aalto sanoo, että on ollut väärin keventää verotusta sadoilla miljoonilla euroilla, kun samalla pienituloisten ihmisten perusturvasta, kuten asumistuesta, elatustuesta, peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta, on tosiasiassa leikattu. Niiltä, joilta on ensin otettu eniten, tulee antaa myös takaisin ensin, kun taloudessa menee paremmin.

– Työn verotuksen keventäminen on hyväksyttävää vain, jos sen kustannukset katetaan ympäristölle haitallisten tukia karsimalla, alijäämä ei kasva ja jossa painotus on pienituloisten tukemisessa, Aalto painottaa.