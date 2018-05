Touko Aalto: Budjettirajoittimesta luovuttava, maakunnille verotusoikeus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan vihreiden mallissa maakuntauudistus toteutettaisiin, mutta maakunnille annettaisiin verotusoikeus.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto totesi puheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnalle, että hallituksen avokonttoriin on syntynyt sote-uudistuksen takia kaksi bunkkeria, jotka taistelevat keskenään. Vihreiden omassa mallissa maakuntauudistus tehtäisiin, mutta kustannuksia maakunnille annettaisiin verotusoikeus. Samalla puolue luopuisi maakuntien rahoituslain budjettirajoittimesta, jota Aalto kutsuu ”epäinhimilliseksi”.

Aallon mukaan ainoa kokoomusta ja keskustaa yhdistävä asia on maakunnille kaavailtu budjettileikkuri.

– Yksi asia keskustaa ja kokoomusta myös yhdistää. Se on tuo maakuntien rahoitukseen rakennettu giljotiini, Aalto sanoi.

– Sosiaali- ja terveydenhuolto on perustuslain takaama perusoikeus. Tässä maassa ei voi jättää sairasta hoitamatta. Sen vuoksi me vihreät emme voi hyväksyä hallituksen epäinhimillistä budjettileikkuria, joka jättää ihmiset heitteille, Aalto sanoi.

Aallon mukaan hallituksen esittämä sote-uudistus on kelvoton. Aallon mielestä hallituspuolueet ovat yrittäneet eduskunnassa viedä sitä läpi demokratian normeista piittaamatta.

– Yhdenkään hallituksen sisäiset ristiriidat ja poliittiset kriisit eivät saa horjuttaa demokratiamme hyviä toimintatapoja. Niihin kuuluu se, että eduskunta käsittelee jokaisen lain huolellisesti. Niihin kuuluu myös se, että vaaleja ei järjestetä turhan päiten pika-aikataululla.

– Hallitus yrittää nyt eduskunnassa estää sen, että sote-esityksen ongelmakohdat nousisivat käsittelyssä esiin. Hallitus yrittää estää näiden ongelmien korjaamisen. Se ei käy. Tämä soten umpisolmu pitää avata. Se voidaan tehdä kahdella tavalla.

– Joko hallituksen on pistettävä lusikat jakoon ja annettava kansan päättää eduskuntavaaleissa, kuka uudistuksen saa viedä loppuun. Hallituksen kaatuminen on pienempi paha kuin se, että kiirehtimällä ja hutiloinnilla horjutetaan suomalaisten luottamusta eduskuntaan ja siihen, että lait valmistellaan huolellisesti. Tai vaihtoehtoisesti on annettava eduskunnalle aito työrauha käsitellä sote-lakeja.

Aallon mukaan sote on korjattavissa ja vihreillä on siihen ratkaisu, jota pyritään toteuttamaan joko oppositiossa tai eduskuntavaalien kautta.

– Vihreiden malli korjaisi nykyisen sosiaali- ja terveysjärjestelmämme ongelmia tuhoamatta sen vahvoja puolia. Me siirtäisimme soten isommille hartioille eli maakunnille, joilla olisi aito itsehallinto ja verotusoikeus. Järjestäisimme maakuntavaalit, joissa suomalaiset pääsisivät päättämään palveluistaan, Aalto sanoi.

– Me emme sen sijaan antaisi terveysfirmojen kuoria kermaa ja temmeltää vapaasti, vaan kehittäisimme valinnanvapautta hallitusti ja asteittain kullekin alueelle sopivalla tavalla. Meidän mallissamme ei myöskään lähdettäisi ajamaan alas kaupunkien mahdollisuutta huolehtia elinvoimastaan, kun valtionhallintoa uudistetaan. Eikä siinä etenkään ajettaisi alas ympäristöhallintoa ja uhrattaisi yhteistä ympäristöämme kansainvälisille kaivosyhtiöille.