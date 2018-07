Touko Aalto: Apteekkien sääntelyä on kevennettävä

Vihreiden puheenjohtajan mukaan apteekkeja olisi voitava perustaa vapaasti paikkoihin, joissa niille löytyy kysyntää.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto olisi valmis luopumaan apteekkien määräsääntelystä. Hän ei kuitenkaan halua yhdistää apteekkitoimintaa päivittäistavarakauppaan.

– Apteekkeja tulisi olla enemmän ja niistä olisi hyvä saada nykyistä enemmän terveydenhuollon palveluita. On järjetöntä, että yksi jo toimintaa jo pyörittävä apteekkari voi estää tai jarruttaa toisen apteekin perustamista saman kunnan alueelle, Aalto totesi keskiviikkona Porin SuomiAreenalla.

– Määräsääntelystä on luovuttava ja apteekkeja on voitava perustaa sinne, missä kysyntää on. Jatkossakin voidaan tarvita jonkinlaista alueellista ohjausta, jos määräsääntelyn poistaminen johtaa siihen, että apteekkien määrä lisääntyy ainoastaan kasvukeskuksissa. Ihmisten oikeudesta saada apteekkipalveluita on pidettävä huolta.

Hänen mukaansa apteekkitoiminnan tulee olla jatkossakin osa terveydenhuoltoa.

– Toppuuttelen kuitenkin niitä tahoja, jotka tahtovat vapauttaa kaiken apteekkitoiminnan osaksi vähittäiskauppaa. Lääkkeitä ei voi verrata tavallisiin kaupasta saataviin kulutushyödykkeisiin, kuten leipään tai maitoon. Jos itsehoitolääkkeet olisivat kaupan hyllyllä muiden tuotteiden joukossa, asiantunteva potilasneuvonta puuttuisi, Aalto sanoi.

– Apteekkitoiminnan keskittyminen muutaman ison ketjun käsiin kaventaisi tuotevalikoimaa ja etenkin vähentäisi edullisempien rinnakkaislääkkeiden saatavuutta.