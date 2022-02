Totuus Venäjän ”vetäytymisestä”: Tähän Vladimir Putin pyrkii

Asiantuntijoiden mukaan toistaiseksi ei ole havaittavissa merkkejä Venäjän joukkojen laajasta vetäytymisestä Ukrainan rajalta.

Venäjän-tuntija, professori Mark Galeotti varoittaa tekemästä lopullisia johtopäätöksiä Ukrainan tilanteesta sen jälkeen, kun Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina osa maan joukoista vetäytyvän Ukrainan rajan tuntumasta.

Ukrainan tilanne on edelleen äärimmäisen jännittynyt. Venäjä on keskittänyt valtavan määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajalle. Yhdysvaltain tiedusteluvirkailijat esittivät aiemmin arvion, jonka mukaan Venäjä voisi aloittaa hyökkäyksen Ukrainaan keskiviikkona.

Mark Galeottin mukaan nyt kannattaa välttää turhamaista ilakointia toistaiseksi toteutumattomasta hyökkäyksestä ja lännen toimien menestyksestä.

– Ensinnäkin mikään ei ole muuttunut kentällä oleellisella tavalla. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin olisi voinut hyökätä eilen, ja hän voi tehdä niin edelleen huomenna. Tämä oletettu hyökkäyspäivämäärä ei ole oleellinen, Galeotti toteaa Twitterissä.

Hän ei usko Venäjän muuttaneen riskilaskelmiaan Ukrainan suhteen.

– Toiseksi, jos joku tosissaan kuvittelee (USA:n presidentti Joe) Bidenin puheen, (Britannian ulkoministeri Liz) Trussin ja (Saksan liittokansleri Olaf) Scholzin vierailujen sekä joidenkin kevyiden panssaritorjuntaohjusten ja taloudellisten pakotteiden uhan muuttaneen vakavasti Kremlin riskilaskelmaa, niin suosittelen miettimään uudelleen.

Galeottin mielestä Venäjän hyökkäys ei ole vääjäämätön.

– Se on edelleen varasuunnitelma. Jos Putin kokee saavansa riittäviä myönnytyksiä pelotteluun perustuvalla diplomatialla ilman eskalaation massiivisia kustannuksia, hän tietysti toimii niin.

– Hän pyrkii myös epätoivoisesti välttämään vaikutelmaa itseensä tai Venäjään kohdistuvasta heikkoudesta. Riskit lännen turhamaisesta ja voitonriemuisesta retoriikasta liittyvät juuri tähän. Se ei vain huijaa meitä ajattelemaan, että kriisi on huipussaan, vaan se voi vaikuttaa Putinin ajatteluun.

Mark Galeotti ei usko Vladimir Putinin kiinnittävän kovinkaan paljon huomiota länsimaisten johtajien puheisiin.

– Mutta jos hän uskoo, että ne heijastavat aidosti näkemystä hänestä/Venäjästä heikkona ja lyötynä, hän saattaa kokea tarpeelliseksi tehdä jotain osoittaakseen asian olevan päinvastoin, Galeotti sanoo.

”Ei todisteita liennytyksestä”

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman on samoilla linjoilla Galeottin kanssa.

– Tällä hetkellä on epäselvää, onko venäläisten antamat signaalit aitoja merkkejä tilanteen lieventämisestä vai yritys saada narratiivi (ja aloite) takaisin haltuun mukautumalla Yhdysvaltain tiedustelupaljastuksiin. En tekisi hätiköityjä johtopäätöksiä. Nyt kannattaa odottaa, vetäytyvätkö joukot 20. päivän jälkeen, Kofman toteaa Twitterissä.

– En ole nähnyt Venäjän joukkojen ryhmityksiin liittyen mitään todisteita, jotka viittaisivat jännitteiden lievenemiseen.

Kofmanin mukaan tilanne ei toistaiseksi ole muuttunut aiemmasta.

Yhdysvaltain merijalkaväessä palvellut King’s College -yliopiston sotilasasiantuntija Robert Lee viittaa venäläismedian tietoihin, joiden mukaan osa läntisen ja eteläisen sotilaspiirin joukoista palaa vakituisiin tukikohtiinsa. Hän kuitenkin korostaa, että kaksi divisioonaa on sijoitettu pysyvästi Ukrainan lähelle.

– Ne voidaan siirtää nopeasti takaisin lähemmäs Ukrainaa, Lee tviittaa.

Atlantic Council -ajatushautomon Digital Forensic Research Labin mukaan Venäjällä on edelleen joukkoja, jotka asemoituvat lähemmäksi Ukrainan koillisrajaa.

– Viime viikkojen aikana aiemmat kokoontumispaikat ja tukikohdat Jelnjassa ja Voronezissa ovat tyhjentyneet tasaisesti, ja sotilaskalustoa on siirretty lähellä Ukrainan koillisrajaa oleville alueille Brjanskiin, Kurskiin ja Belgorodiin, raportissa todetaan.

– Uusia leirejä näyttää muodostuvan lähempänä rajaa, ja Valuikissa ja Postoyalye Dvoryssa olevat leirit ovat kasvaneet.

