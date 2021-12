Etiopia pulassa – toteutuuko Kiinan ”maailman tehdas”?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan vaikutusvalta kasvaa maanosassa entisestään.

Yhdysvallat on päättänyt lopettaa taloudellisen yhteistyön sopimuksen Etiopian kanssa ihmisoikeusloukkausten takia, kertoo CNN. Päätöksen myötä Etiopia tukeutuu entistä vahvemmin Kiinan apuun taistelussa Tigrayn alueen kapinallisia vastaan.

Etiopian hallituksen ja Tigrayn alueen kapinallisten välinen sota on kestänyt jo yli vuoden. Konfliktin aikana kumpikin osapuoli on syyllistynyt sotarikoksiin.

Yhdysvallat on kahdenkymmenen vuoden ajan tukenut Etiopiaa taloudellisesti mahdollistamalla etiopialaisten tuotteiden pääsyn Yhdysvaltain markkinoille ilman tullimaksuja. Lokakuussa paljastui, että Etiopia käyttää osan kauppasopimuksen tuomista hyödyistä suoraan sodankäynnin tukemiseen.

Kiina on ilmaissut suoran tukensa Etiopian hallitukselle konfliktissa, ja se on varustanut Etiopian asevoimia esimerkiksi lennokein.

Kiina on myös rahoittanut infrastruktuurihankkeita Etiopiassa osana Vyö ja tie -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää kaupankäynnin mahdollisuuksia Euraasian alueella. Hankkeen myötä monet maat ovat joutuneet velkaongelmiin Kiinan kanssa, mikä on vahvistanut Kiinan vaikutusvaltaa maissa.

Kiinalaiset ovat kuvanneet Etiopiaa jo vuosia mahdolliseksi ”maailman tehtaaksi”. Hyödykkeiden tuotto on maassa huomiotaherättävän kannattavaa ja edullista. Kiinalaiset vaate-, lääke- ja autotehtaat ovat toimineet maassa jo vuosia.

Kiina on taloudellisten hankkeiden lisäksi vahvistanut läsnäoloaan Afrikassa myös perustamalla sotilastukikohdan Djiboutiin Afrikan sarveen vuonna 2017.