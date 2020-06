Tornioon tartuntoja Ruotsista – ”hyvin huolestuttavaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Länsi-Pohjan alueen lääkärit varoittavat ostosmatkoista.

Torniossa on todettu jälleen uusi koronavirustartunta. Länsi-Pohjan alueella tartuntoja on nyt todettu kolme muutaman päivän sisällä. Tartunnat ovat johtaneet noin 50 ihmisen altistumiseen ja karanteeniin.

Länsi-Pohjan alueen johtavat lääkärit kertovat tiedotteessa tartuntojen taustalla olevan lyhyitä ostosmatkoja Ruotsin puolelle.

– Emme ole samaa mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden saati eräiden Lapin kuntien virkamiesten kanssa siitä, että Ruotsin rajamatkailun rajoittaminen olisi merkityksetön länsirajan ja Meri-Lapin epidemian torjunnassa, lääkärit sanovat.

Lääkärit suosittavat, ettei ostosmatkoja tehtäisi.

Tornion terveyskeskuksen vs. johtava lääkäri Jukka Ronkainen kuvaa tilannetta Lapin Kansalle ”hyvin huolestuttavaksi”. Hän sanoo, etteivät alueen sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit kestä lisääntyviä tartuntoja tai karanteeneja. Kaiken kukkuraksi väkeä on kesälomalla ja karanteeniin on joutunut terveydenhoidon henkilökuntaa.

Verkkouutiset kertoi eilen Ruotsista Suomeen tulleiden Turun satamassa tekemistä havainnoista. Matkalaiset hämmästelivät eritoten sitä, ettei Ruotsin matkoja yhä koskevaaa suositusta kahden viikon omaehtoisesta karanteenista mainittu lainkaan rajatarkastuksen yhteydessä.