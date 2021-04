Tornion johtava lääkäri LK:lle: Pysykää kotona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntatilanne on niin huono, ettei rajoituksia päästä purkamaan.

Tornion koronatilanne on niin huono, että Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kehottaa Lapin Kansan haastattelussa kaikkia paikallisia pysymään kotona.

– Meillä on erittäin huono tilanne Torniossa. Ihmisille ei ole mitään turvallista paikkaa, vaan oireettomat tai hyvin vähäoireiset tartuttavat ihmisiä. Nyt pitäisi kaikkien pysyä kotosalla, Ronkainen sanoo LK:lle.

Haastattelussa hän kertoo määränneensä kahden viikon aikana lähes 450 torniolaista karanteeniin tai eristykseen. Hänen mukaansa torstaina tiedossa oli 27 koronatartuntaa, jotka ovat aiheuttaneet tartunnan saaneille eristyksen sekä karanteeneja altistuneille.

– Tartuntaa on liikkeellä kaupungilla paljon, eli mitään turvallista paikkaa ei ole. Ihmiset ovat liikkuneet oireettomina eri puolilla, joten tartunnan on voinut saada useassa paikassa, Ronkainen sanoo LK:lle.

Tartuntaketjuista osa on selvillä, mutta jäljitystyö on Ronkaisen mukaan vielä pahoin kesken. Ronkaisen mukaan tämä on seurausta siitä, että ihmiset eivät ole noudattaneet kokoontumisrajoituksia.

Tornion tilanne on Ronkaisen mielestä niin huono, ettei rajoituksia päästä helpottamaan.

– Kohta on kesäkin peruttu, ellei tätä tautia saada taltutettua. Toukokuu on varmaankin näillä tartunnoilla jo mennyt, mutta voi olla koko kesäkin uhattuna.