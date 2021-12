Tornadot iskivät USA:ssa, ainakin 50 kuollut

Ainakin 50 ihmistä on todennäköisesti saanut surmansa Yhdysvaltojen Kentuckyssä rajun tornadon iskettyä osavaltioon perjantaina. Asiasta uutisoi CNN.

Kentuckyn kuvernööri Andy Beshearin mukaan uhriluku saattaa olla tätäkin korkeampi. Kuvernöörin mukaan vahingot keskittyvät etenkin Gravesin piirikuntaan ja siellä sijaitsevaan Mayfieldin kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsevan tehtaan katto on romahtanut, ja onnettomuuden pelätään vaatineen ihmishenkiä.

Kuvernööri on julistanut hätätilan ja kutsunut kansalliskaartin apuun.

– Vakavat ja vaaralliset sääolosuhteet jatkuvat ympäri Kentuckyn. Ihmiset, pysytelkää sisätiloissa ja noudattakaa varovaisuutta. Pahin on ohi aamunsarastukseen mennessä, kuvernööri kirjoitti Twitterissä varhain lauantaina paikallista aikaa.

Kuvernööri on kuvaillut tornadon aiheuttamaa tuhoa harvinaisen rajuksi.

Tornadot ovat iskeneet myös muihin keskilännen ja etelän osavaltioihin. Arkansasissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut myrskyissä, viranomaiset kertovat. Yksi uhreista menehtyi tornadon iskettyä hoitokotiin Monetten kaupungissa.

We are still seeing severe and dangerous weather across Kentucky. Folks, please stay safe inside of your homes and take precautions as needed. The worst of this severe weather should be over by daybreak. pic.twitter.com/vz4hDw8306

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 11, 2021