Törmäys taivaalla: F-35-hävittäjän räjähdys videolla

Yhdysvaltain merijalkaväen F-35B-hävittäjäkone ja KC-130J-ilmatankkeri ovat törmänneet tuhoisin seurauksin eteläisen Kalifornian taivaalla.

Merijalkaväen mukaan onnettomuus sattui kesken ilmatankkauksen. Hävittäjä syöksyi maahan pian törmäyksen jälkeen. Hävittäjän putoaminen ja räjähdys tallentuivat alla näkyvälle videolle. Koneen pilotin on kerrottu pelastautuneen heittoistuimella.

Ilmatankkauskoneen pilotit suorittivat hätälaskeutumisen ja onnistuivat pelastamaan koneensa pahoista vaurioista huolimatta. Julki tulleen radioliikenteen perusteella tilanne oli varsin vakava.

– Olemme menettäneet kaksi moottoria, vuodamme polttoainetta, olemme todennäköisesti tulessa ja suoritamme parhaillaan hätälaskeutumista, lentäjä totesi lennonjohdolle War Zonen mukaan.

Kone ei koskaan päässyt hätälaskupaikaksi valitulle Thermalin lentokentälle vaan päätyi tekemään mahalaskun pellolle sen lähistölle. Kaikki miehistön jäsenet kuitenkin selviytyivät turmasta.

The KC-130J is on deck in the vicinity of Thermal Airport. All crew members of the KC-130J have been reported safe.

The official cause of the crash is currently under investigation. Updates will be provided as information becomes available.

