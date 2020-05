Törkeät ylinopeudet selvään kasvuun, poliisi pelkää seurauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 50 km/h törkeitä ylinopeuksia mitataan nyt enemmän kuin aiempina vuosina.

Poliisi on ollut kevään aikana useasti huolissaan kaahailun lisääntymisestä liikenteessä. Törkeistä ylinopeuksista on raportoitu ympäri Suomea, ja pahimmissa tapauksissa on mitattu jopa yli 245 km/h nopeuksia.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen tietoanalyytikko Mika Sutelan mukaan Uudellamaalla ylinopeudet lähtivät kasvuun heti sen jälkeen, kun maakunnan eristys päättyi. Yli 50 km/h ylinopeuksia on raportoitu eniten lauantaina ja sunnuntaina viikolla 19, jolloin niitä kertyi maakunnassa viikonlopun aikana peräti 18 kappaletta.

– Uudellamaalla poliisi­n kirjaamien törkeiden #liikenneturvallisuus vaarantamisten (ylinopeus väh. ~50 km/h) määrässä tapahtui notkahdus eristyksen aikana, mutta huhtikuun lopulta lähtien taso on pysynyt melko samana, tietoanalyytikko Mika Sutela toteaa Twitterissä jakamastaan kuvasta (alla).

Sutelan jakamassa kuvassa seitsemän vuorokauden liukuva keskiarvo on merkattu tummansinisellä viivalla. Vihreällä katkoviivalla on sen sijaan merkitty vastaava luku vuosien 2018 ja 2019 keskiarvosta. Tilastoista ilmenee, että Uudellamaalla tapauksia on selvästi keskimääräistä enemmän aikaisempaan verrattuna.

Ainoastaan Uudenmaan eristyksen aikana mitattiin vuosina 2018-2019 enemmän törkeitä ylinopeuksia kuin tänä vuonna.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein huomauttaa, että ylinopeudet painottuvat selvästi viikonloppuihin. Verkkouutiset kertoi aiemmin, että poliisi hyllytti pelkästään Itä-Uudellamaalla viime viikonlopun aikana 54 kuskin ajokortit kaahailun vuoksi.

– Mediassa paljon näkyvyyttä saaneet suuret ylinopeudet nousevat voimakkaasti esiin myös Uudenmaan tilastoissa. Viikonloppuina selviä piikkejä, Pasterstein toteaa.

– Mitenköhän tämä heikko suuntaus saataisiin taittumaan, ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

