Torjuuko immuniteetin muuri omikronin? Tartuntojen ennätyskasvu jatkuu

Tutkijoiden mukaan omikronmuunnoksen laaja leviäminen koko Euroopassa ja esimerkiksi Yhdysvallossa on vain ajan kysymys.

N.Y.U. Langone Health -yliopistosairaalan tutkija Jennifer Lighter sanoo New York Timesille, että nopean leviämisen taustalla ovat erityisesti rokottamattomien läpäisytartunnat. Taudinkuva on ollut yleensä lievä.

Muun muassa Britanniassa ennätysmäisiin tartuntamääriin on vastattu kiihdyttämällä kolmatta rokotuskierrosta. Rajoitustoimista ei ole välttämättä yhtä paljon hyötyä kuin aiemmin.

– Olen varma ainoastaan siitä, että nopean väestöleviämisen vuoksi omikronia on todennäköisesti mahdotonta torjua edes tiukimmilla rajoitustoimilla. Ne antaisivat vain vähän lisäaikaa lähiviikkoina, St. Andrewsin yliopiston tartuntatautiasiantuntija Muge Cevik kirjoittaa Twitterissä.

Tuoreimpien tietojen perusteella Etelä-Afrikan Gautengin provinssin epidemia olisi jo saavuttamassa huippunsa, sillä potilasmäärien kasvu on alkanut hidastua. Financial Times -lehden mukaan kuolemantapausten odotetaan nousevan viiveellä, mutta niiden kokonaismäärä jäänee huomattavasti vähäisemmäksi kuin deltamuunnoksen aiheuttamassa epidemia-aallossa.

Taustalla voi olla väestön kerryttämä suoja aiemmista infektioista ja rokotuksista. Myös Britanniassa on esitetty toiveita, joiden mukaan ”immuniteetin muuri” riittäisi pitämään sairaalahoidon tarpeen maltillisella tasolla vuodenvaihteen tienoilla.

Maassa vahvistettiin torstaina ennätykselliset 88 376 uutta tartuntaa eli 31 prosenttia enemmän kuin viikko sitten. Sairaalahoidon tarve on kasvanut kuluvalla viikolla vajaat yhdeksän prosenttia.

UKHSA-kansanterveyslaitoksen mukaan Englannin alueella vain noin viisi prosenttia väestöstä kuuluisi ryhmään, jolla ei ole minkäänlaisia vasta-aineita koronavirusta vastaan. Lopuilla olisi ainakin osittaista suojaa aiempien infektioiden ja rokotusten kautta.

Michiganin yliopiston professori David States arvioi deltamuunnoksen katoavan pian tehokkaammin leviävän kilpailijan vuoksi.

– Etelä-Afrikan ja Britannian alustavat tiedot viittaavat lievään taudinkuvaan. Mutta virus leviää hyvin nopeasti ja tulee todennäköisesti johtamaan sairaalahoidon tarpeen kasvuun. On myönteistä, että omikron vaikuttaa syrjäyttävän deltan sen sijaan, että muunnokset leviäisivät rinnakkain, States tviittaa.

Quick situation update from Gauteng, showing all key metrics including excess deaths.

Cases and test positivity peaking, admissions slowing.

Deaths still climbing at same pace as past waves, but based on slowdown in cases we can be sure deaths will not get close to Delta peak. pic.twitter.com/Ce4xnfMOfD

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) December 16, 2021