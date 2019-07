Torakoista voi tulla lähes mahdottomia tappaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyönteiset pystyvät kehittämään immuniteettia myrkkyjä vastaan.

Suomessakin yleistä russakkaa ei enää pian voi torjua myrkyillä, CBS News kertoo.

Syy löytyy Purduen yliopiston tuottaman tutkimuksen mukaan torakoiden evolutiivisesta kehityksestä, jonka myötä torakat ovat kehittäneet vastustuskykyään lähes kaikille olemassa oleville myrkyille.

Russakat eli saksantorakat elävät yksinomaan ihmisten lähellä, tuottavat esimerkiksi astman laukaisevia allergeeneja ja voivat kuljettaa taudinaiheuttajia kuten salmonellaa, enterokokkeja ja kolibakteereja.

Tutkimus toteutettiin kokeilemalla eri hyönteismyrkkyä kolmella eri torakkaotannalla kolmen kuukauden ajan. Yhtä otantaa suihkutettiin kolmella hyönteismyrkyllä, yksi kerrallaan. Toista pesäkettä suihkutettiin näiden kolmen aineen seoksella ja kolmas sai vain yhtä myrkkyä, jolle sillä oli muodostunut jo pieni immuniteetti.

Riippumatta käytetystä tavasta ei suurin osa torakkaotannoista pienentynyt, vaikka tutkijat käyttivät kerralla useita hyönteismyrkkyjä. Tulokset viittaavat siihen, että torakat kehittävät nopeasti vastuksen kolmelle testatulle kemikaalille. Kehitettyään vastustuskyvyn tiettyä hyönteismyrkkyä vastaan siirtyy resistanssi usein geeniperimässä eteenpäin.

Tutkijoiden synkkä johtopäätös on, että torakoista on käytännössä pian mahdotonta päästä eroon. ”Kaiken kaikkiaan myrkytysten vaikutuksista voidaan päätellä, että torakoilla on joko korkea vastustuskyky jo valmiiksi ja tai ne voivat kehittää sellaisen 4-6 kuukaudessa”, tutkijat kirjoittavat.