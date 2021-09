TOP 5: Näissä ammateissa pääsee nyt heti töihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometristä selviää, että työvoiman ylitarjontaa on luovilla aloilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkistanut tuoreen ammattibarometrin, josta ilmenee, missä ammateissa töihin pääsee heti.

Työvoimapulaa on etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Pula siivoojista ja hitsaajista on myös nousussa. Työvoiman ylitarjontaa on taas eniten luovan työn ammateissa.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten pulaa on muun muassa sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, lähihoitajista ja lääkäreistä.

Työvoiman ylitarjontaa on taas erilaisista sihteereistä, vaattureista, pukuompelijoista, toimittajista ja matkatoimistovirkailijoista.

