Top 10 -elokuvissa ennätys: Kahdeksan oli jo nähty

Lähes jokainen tämän hetken kärkielokuva on jatko-osa.

Kymmenestä USA:n teatterien viikonvaihteen katsotuimmasta elokuvasta kahdeksan oli aiemmin ilmestyneiden elokuvien jatko-osia.

Kaksi kärjessä olivat The Equalizer 2 ja Suomessa ykköseksi noussut Mamma Mia 2: Here We Go Again.

Kolmantena olivat Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla ja neljäntenä Ant-Man and the Wasp.

Muita kymmenen kärjessä -jatko-osia olivat Ihmeperhe 2 (Incredibles 2), Jurassic World: Kaatunut Valtakunta, The First Purge ja Unfriended: Dark Web.

Kaikki mainitut olivat siis jatko-osia. Ainoat ei-franchise -elokuvat listakärjessä olivat Skyscraper ja Sorry To Bother You.

Jopa 11.ja 12. sijoillakin USA:ssa olleet elokuvat ovat jatko-osia. Ne olivat Sicario: Day of the Soldado ja Ocean’s 8.