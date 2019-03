Tony Blair: Puhe ainoasta Brexit-sopimuksesta hölynpölyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-pääministerin mukaan EU:n tulisi antaa Brexitille lisäaikaa.

Britannian entinen pääministeri Tony Blair arvioi, että puheet nyt ainoasta tarjolla olevasta neuvotellusta erosopimuksesta Britannian ja EU:n välillä eivät pidä paikkaansa.

– Meille kerrotaan että tämä on ainoa tarjottu sopimus, mikä on hölynpölyä. Eurooppa olisi täysin tyytyväinen muuttamaan tulevaa julistusta kovan tai pehmeän brexitin suuntaan, mikäli parlamentti päättäisi siitä, Tony Blair sanoo mielipidekirjoituksessaan The Guardianissa.

Blairin mukaan yksityiskohdat olisivat paljon helpompia, kun johtava periaate olisi valittu.

– Kovan tai pehmeän parametrit ovat hyvin tiedossa ja vaihtoehdoista voitaisiin päättää jopa lyhyenkin Brexit-jatkoajan sisällä.

Tämä vaihtoehto kuitenkin Blairin mukaan kiistetään, sillä se pakottaisi pääministeri Theresa Mayn valitsemaan puolensa ja saisi Brexitin kannattajat ”tekemään lisää tuhojaan”, jos parlamentti äänestäisikin pehmeän Brexitin puolesta. Toisaalta Brexitin kannattajat eivät myöskään hänen mukaansa halua viedä kovaa Brexitiä äänestettäväksi parlamentissa tai kansanäänestyksessä ennen eroa.

– He pelkäävät, syystä, että maa tulee kääntymään brexitiä vastaan, kun seuraukset Britannian siirtymisestä Kanada-tyylisiin taloussuhteisiin Euroopan kanssa tulevat selväksi.

Brexit-kannattajien strategia on Blairin mukaan irrottaa Britannia EU:sta, erottaa May ja valita hänen tilalleen kovaa Brexitiä kannattava henkilö, tai mahdollisesti hakea tähän mandaatti vaalien kautta taistelemalla heikentynyttä työväenpuoluetta vastaan. Kansanedustajat tulisikin hänen mukaansa nyt pakottaa tekemään valinta pehmeän että kovan brexitin välillä jotta voitaisiin todeta niiden olevan epämiellyttäviä ja myös EU-jäsenyyttä huonompia vaihtoehtoja.

– Kansanedustajien tulisi miettiä pitkään, ennenkuin suostuvat sokeaan eroon. Jos olisin kansanedustaja, en haluaisi omistaa tätä heikon poliittisen johtamisen ja itsetuhoisten seurausten mädäntynyttä keitosta.

Blairin mukaan EU:n tulisi antaa lisäaikaa sillä ehdolla, että se selkeyttää tulevaisuuden yhteistyötä.

– Se olisi Euroopan etu. Ja aivan varmasti meille olennaista.