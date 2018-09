Tony Blair: Britannia joutuu pian katumaan Brexitiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurimmatkin eurooppalaiset valtiot ovat ex-pääministerin mukaan liian pieniä yksin.

Ero Euroopan unionista on Britannian entisen pääministerin Tony Blairin mukaan ratkaisu, jota maa tulee jo lähivuosien kuluessa katumaan.

– Ei ole syytä kyseenalaistaa niitä valtavia haasteita, joita Eurooppa joutuu näinä aikoina kohtaamaan. Siirtolaisuus on haaste, jota kyetään vain vaivoin käsittelemään. Euroalueella on rakenteelliset ja poliittiset haasteensa. Sallittakoon kuitenkin yksi ennustus – viiden vuoden kuluessa näemme, olenko erehtynyt: Eurooppa selviytyy, Eurooppa nousee kukoistukseen ja Britannia pahoittelee Brexit-päätöstään, Blair sanoi Euroopan tilaa käsittelevässä kansainvälisessä konferenssissa Kiovassa.

EU:n keskeisimpänä tehtävänä on hänen mukaansa ollut rauhan säilyttäminen toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. Siinä unioni on onnistunut, mutta tulevaisuudessa kansainvälinen kehitys edellyttää siltä uudenlaista roolia.

– Nyt Euroopan tärkein päämäärä on olla vahva. Tämän vuosisadan puolivälissä on kolme jättiläistä: Yhdysvallat, Kiina ja todennäköisesti Intia. Ne ovat muita niin paljon suurempia, että keskikoisten valtioiden, kuten Saksan ja Ranskan, on pidettävä yhtä kyetäkseen kestämään paineen. Päämääränä ei siis enää ole vain rauha, vaan myös kyky ja voima.

Vaikka EU:n on Blairin mukaan syytä uudistua, riittävän painavia perusteita siitä eroamiseen ei hänen mielestään ole.

– Maiden, jotka jakavat samat demokraattiset arvot, täytyy seistä rinnakkain. Brexit on tietenkin merkittävä häiriötekijä, kun tärkeä poliittinen ja taloudellinen tekijä on jättämässä Euroopan. Tämä on luonnollisesti haasteellista. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euroopalle olisi parempi, jos Britannia pysyisi unionissa. Britannialle taas olisi parempi, että äänestämme uudelleen ja päätämme palata takaisin Eurooppaan.

Tony Blair toimi Britannian pääministerinä vuosina 1997–2007.

Putin-Trump-Brexit-ilmiö

Konferenssissa puhunut Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt yhtyy Blairin näkemykseen EU:n haasteista, mutta muistuttaa unioniin kriittisesti suhtautuvien kansalaisten osuuden kääntyneen laskuun.

– Jos tarkastelemme Euroopassa kahden viime vuoden aikana toteutettuja mielipidemittauksia, havaitsemme, että ihmiset kannattavat EU:ta yhä enemmän. Miksi? Johtuuko se siitä, että kaikki ovat rakastuneet Jean-Claude Junckeriin tai Brysseliin? Epäilen sitä, Bildt sanoi.

– Arvelen, että syy EU:n kasvaneeseen kannatukseen on ilmiö, jota kutsun PTB:ksi – siis Putin-Trump-Brexit-ilmiö. Ihmiset ymmärtävät, että maailma on paljon monimutkaisempi. Kun tätä maailmaa katsoo, voi nähdä revisionistisen Venäjän, ja se pelottaa. Voi nähdä USA:n hämmentämässä siellä täällä, ja voi nähdä Kiinan, joka nousee. Lähi-idässä, Euroopan naapurissa, tapahtuu, ja Afrikassa on käynnissä väestöräjähdys.

Bildt uskoo kansalaisten ymmärtävän, että hänen kuvaamiinsa haasteisiin ei ole mahdollista vastata yksin, vaan yhteistä eurooppalaista rintamaa tarvitaan.