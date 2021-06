”Toivottavasti minua ei tarjota Vladimir Putinille kuten Helsingissä”

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Kremlin arkkiviholliseksi sanottu Bill Browder twiittaa ”hieman huolestuttavasta” Vladimir Putinin kommentista.

USA:n presidentti Joe Bidenin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä tavata tällä viikolla Genevessä. Vladimir Putin totesi nyt, että Venäjä on valmis antamaan ”kyberrikollisia” USA:lle, jos USA tekisi saman Venäjälle.

Heinäkuussa 2018 Helsingissä pidettiin Putinin ja presidentti Donald Trumpin huippukokous. Sen lehdistötilaisuudessa Putin sanoi Bill Browderia rikolliseksi ja esitti, että ”ensimmäisenä askeleena” USA kuulustelisi Venäjän rikoksista epäilemiä henkilöitä. Vaihtokaupassa USA olisi saanut 12 venäläistä GRU-hakkeria.

– Toivon ettei Biden suunnittele tarjoavansa minua Putinille samalla tavalla kuin Trump Helsingissä. …Nyt kun (Aleksei) Navalnyi on vankilassa, olen seuraavana Putinin listalla, Browder kirjoittaa.

I hope Biden isn’t planning to offer me up to Putin in Geneva in the same way that Trump did in Helsinki. His comment below is a little worrying. Now that Navalny is in jail, I’m next on Putin’s list. https://t.co/GE9Ax65Jl1

— Bill Browder (@Billbrowder) June 13, 2021